अंकित हत्याकांड: एक लाख के इनामी फरार शूटर सत्यम और आर्यन की तलाश को गुजरात तक दबिशें

अंकित बालियान की हत्या के बाद सोनीपत के गैंगस्टर लॉरेंश विश्नोई से जुड़े गोगी गिरोह के भोलू शाहपुरिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बयान वायरल करके इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद पुलिस ने इसी गिरोह के दो सदस्यों की पहचान कर उन्हे मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस की अब तक की कार्रवाई के बाद अब जेल में बंद पप्पू को भी अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। करनाल जेल में बंद राकेश उर्फ पप्पू ने जेल अधिकारियों और प्रदेश के बड़े पुलिस अफसरों को पत्र लिखकर अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है।