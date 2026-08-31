Ankit Baliyan Murder Case: अंकित बालियान मर्डर केस में ADG ने किया बड़ा खुलासा! बोले- मारे गए शूटर्स प्रोफेशनल, एक पर 15 केस

अमिताभ यश ने कहा कि सिर्फ शूटर्स की गिरफ्तारी या मुठभेड़ में उनके मारे जाने से जांच पूरी नहीं होगी। इस हत्याकांड के पीछे जो भी लोग हैं और जिन्होंने साजिश को अंजाम देने में भूमिका निभाई है, उन्हें भी कानून के दायरे में लाना जरूरी है। फिलहाल पुलिस 2 फरार शूटर्स और हत्याकांड से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी है। साथ ही एनकाउंटर में मारे गए सुमित और मोहित के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनका किसी अन्य आपराधिक वारदात से संबंध था या नहीं।