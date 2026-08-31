Ankit Baliyan Case: अंकित के घर पहुंचकर जयंत चौधरी ने सुना परिवार का दर्द, फिर हत्याकांड पर दिया बड़ा अपडेट

परिजनों से बातचीत के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि दो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और अब मामले में फरार आरोपियों के साथ-साथ साजिश में शामिल लोगों तक भी पुलिस पहुंचेगी। जयंत की इस मुलाकात के वक्त परिवार के लिए यह कार्रवाई बड़ी खबर थी। इससे पहले अंकित के परिजन लगातार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अंकित के पिता सतबीर सिंह ने भी एनकाउंटर के बाद पुलिस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है।