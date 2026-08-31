Ankit Baliyan Case: अंकित के घर पहुंचकर जयंत चौधरी ने सुना परिवार का दर्द, फिर हत्याकांड पर दिया बड़ा अपडेट

अंकित बालियान हत्याकांड में दो शूटर ढेर (photo- ani video grab)
Ankit Baliyan Case: हरियाणवी गायक और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या के मामले में सोमवार को पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई के बाद माहौल और गरमा गया। पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ में मामले से जुड़े दो कथित शूटर सुमित और मोहित मारे गए। वहीं सत्यम और आर्यन अभी फरार बताए जा रहे हैं।
दो आरोपियों के एनकाउंटर की खबर सामने आने के बाद राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के मुखिया जयंत चौधरी बंतीखेड़ा पहुंचे। उन्होंने अंकित के पिता सतबीर सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया।
परिजनों से बातचीत के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि दो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और अब मामले में फरार आरोपियों के साथ-साथ साजिश में शामिल लोगों तक भी पुलिस पहुंचेगी। जयंत की इस मुलाकात के वक्त परिवार के लिए यह कार्रवाई बड़ी खबर थी। इससे पहले अंकित के परिजन लगातार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अंकित के पिता सतबीर सिंह ने भी एनकाउंटर के बाद पुलिस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है।
अंकित बालियान की 26 अगस्त को शामली में जिम के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस और एसटीएफ ने आरोपियों की तलाश शुरू की थी। जांच में पुलिस ने कथित शूटरों की पहचान करने के साथ उनकी तलाश में कई जगह दबिश दी। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई के बाद जांच का अगला फोकस फरार बताए जा रहे आरोपियों और हत्या की साजिश के पीछे मौजूद लोगों तक पहुंचने पर है। हालांकि, मामले में सामने आ रहे हर दावे की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी।
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