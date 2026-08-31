हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या में सिद्धू मूसेवाला वाला पैटर्न? गन कल्चर ने फिर किया शिकार

संगीत के साथ अंकित भविष्य में राजनीति में कदम रखने की तैयारी भी कर रहे थे। परिवार के मुताबिक वह शामली में जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहते थे। उनका सपना इलाके के युवाओं के लिए बेहतर खेल सुविधाएं और स्टेडियम जैसी व्यवस्थाएं तैयार करने का था। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों तक पहुंच बनाने वाले अंकित के अचानक चले जाने से परिवार के सपने अधूरे रह गए। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हत्या के पीछे वास्तविक वजह क्या थी और इस वारदात को अंजाम देने वाले चारों हमलावर कौन हैं।