हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या में सिद्धू मूसेवाला वाला पैटर्न? गन कल्चर ने फिर किया शिकार

अंकित बालियान और सिद्धू मूसेवाला (फोटो सोर्स- Instagram/ankiitbaliyann)
Ankit Baliyan Murder Case: शामली में हरियाणवी गायक और यूट्यूबर अंकित बालियान की सरेआम हत्या ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के म्यूजिक सर्किट को झकझोर दिया है। महज कुछ सालों में सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहचान बनाने वाले अंकित की जिंदगी का अंत उस वक्त हो गया, जब वो जिम से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे। परिवार अब भी इस सवाल का जवाब तलाश रहा है कि आखिर अंकित को निशाना क्यों बनाया गया।
अंकित बालियान नियमित रूप से शामली के आर्यपुरी इलाके में स्थित एक जिम जाते थे। 26 अगस्त की शाम भी वो रोज की तरह कसरत करने पहुंचे थे। करीब शाम 7 बजे जब वो जिम से बाहर निकले और अपनी कार की ओर बढ़े, तभी दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दीं।
बताया गया कि हमलावरों ने करीब 18 राउंड फायर किए। गोली लगने से अंकित सड़क पर गिर पड़े। पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खास बात यह है कि वारदात स्थानीय कोतवाली से लगभग 200 मीटर की दूरी पर हुई। पुलिस ने मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की हैं और हरियाणा समेत आसपास के इलाकों में आरोपियों की तलाश की जा रही है।
हत्या के कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट सामने आया, जिसमें खुद को गोगी गैंग से जुड़ा बताने वाले एक अकाउंट ने हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। पोस्ट में आरोप लगाया गया कि अंकित ने गैंग से जुड़े एक पुराने मामले पर गाना बनाया था और विरोधी पक्ष का समर्थन किया था।
हालांकि पुलिस अभी इस दावे की सत्यता की जांच कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि हत्या की असली वजह यही थी। अंकित के मोबाइल फोन को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें पहले कोई धमकी या रंगदारी की मांग मिली थी या नहीं।
अंकित के कई गानों में हथियार, गैंगस्टर, जेल, ताकत और ग्रामीण जीवन जैसे विषय नजर आते थे। उनका एक चर्चित म्यूजिक वीडियो अदालत के भीतर गोलीबारी की कहानी पर आधारित था। इसी वजह से जांच एजेंसियां उनके संगीत और हत्या के बीच संभावित संबंध को भी खंगाल रही हैं।
यह मामला लोगों को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की याद भी दिला रहा है। दोनों मामलों में क्षेत्रीय संगीत से लोकप्रिय हुए कलाकारों को हिंसक तरीके से निशाना बनाया गया। हालांकि दोनों घटनाओं की परिस्थितियां अलग हैं और अंकित की हत्या में किसी भी गैंग की भूमिका को लेकर जांच अभी जारी है।
अंकित की कहानी सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं थी। वह कभी कबड्डी खेलते थे और देश के लिए खेलने या सेना में जाने का सपना देखते थे। किशोरावस्था में घुटने की गंभीर चोट के कारण उन्हें खेल छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कारोबार, बॉडी-बिल्डिंग और मॉडलिंग की तरफ रुख किया।
2020 में उनकी शादी सीमा से हुई। पत्नी सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं और अंकित के करियर में उनकी बड़ी भूमिका रही। दोनों ने अपनी बचत और कर्ज लेकर म्यूजिक वीडियो बनाने में पैसा लगाया। अंकित ने बिना किसी बड़े फिल्मी या म्यूजिक कनेक्शन के सोशल मीडिया को अपना प्लेटफॉर्म बनाया और धीरे-धीरे लोकप्रियता हासिल की।
संगीत के साथ अंकित भविष्य में राजनीति में कदम रखने की तैयारी भी कर रहे थे। परिवार के मुताबिक वह शामली में जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहते थे। उनका सपना इलाके के युवाओं के लिए बेहतर खेल सुविधाएं और स्टेडियम जैसी व्यवस्थाएं तैयार करने का था। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों तक पहुंच बनाने वाले अंकित के अचानक चले जाने से परिवार के सपने अधूरे रह गए। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हत्या के पीछे वास्तविक वजह क्या थी और इस वारदात को अंजाम देने वाले चारों हमलावर कौन हैं।
अंकित बालियान की हत्या ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की याद दिला दी। मूसेवाला भी अपने गानों और सोशल मीडिया के जरिए बेहद कम उम्र में बड़ी पहचान बना चुके थे और उनके संगीत में ग्रामीण जीवन, हथियारों, ताकत और अपनी जड़ों से जुड़े विषय अक्सर नजर आते थे। 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था और इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग तथा गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया था।
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