तुकाराम मुंडे की सख्ती से घबराई ट्विंकल खन्ना, रसोई में लगाया ‘FDA Raid’, एक्सपायर्ड पैकेट देख किया मजेदार कमेंट

Twinkle Khanna Homemade Paneer: पनीर कभी भारतीय रसोई की एक भरोसेमंद चीज हुआ करता था, लेकिन अब लोग अचानक उस पर सवाल उठाने लगे हैं। नकली और सिंथेटिक पनीर की रिपोर्टों के बीच, सेलेब्रिटीज भी इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि उनकी थाली में क्या आ रहा है। एक्टर-राइटर ट्विंकल खन्ना ने बताया है कि कैसे महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे की अगुवाई में हुई जांच और खाने-पीने की चीजों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं उनके परिवार की रसोई तक पहुंच गई हैं, और उनकी मां डिंपल कपाड़िया भी घर पर पनीर बनाने में उनका साथ दे रही हैं।