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तुकाराम मुंडे की सख्ती से घबराई ट्विंकल खन्ना, रसोई में लगाया ‘FDA Raid’, एक्सपायर्ड पैकेट देख किया मजेदार कमेंट

Twinkle Khanna homemade paneer: ट्विंकल खन्ना ने नकली पनीर विवाद के बीच बताया कि उन्होंने और मां डिंपल कपाड़िया ने घर पर पनीर बनाना शुरू किया। एक्ट्रेस ने इसे फूड सेफ्टी चिंताओं से जोड़ा।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Aug 30, 2026

Twinkle Khanna homemade paneer

तुकाराम मुंडे की सख्ती से घबराई ट्विंकल खन्ना। (फोटो सोर्स: instagram- @twinklerkhanna)

Twinkle Khanna Homemade Paneer: पनीर कभी भारतीय रसोई की एक भरोसेमंद चीज हुआ करता था, लेकिन अब लोग अचानक उस पर सवाल उठाने लगे हैं। नकली और सिंथेटिक पनीर की रिपोर्टों के बीच, सेलेब्रिटीज भी इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि उनकी थाली में क्या आ रहा है। एक्टर-राइटर ट्विंकल खन्ना ने बताया है कि कैसे महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे की अगुवाई में हुई जांच और खाने-पीने की चीजों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं उनके परिवार की रसोई तक पहुंच गई हैं, और उनकी मां डिंपल कपाड़िया भी घर पर पनीर बनाने में उनका साथ दे रही हैं।

ट्विंकल खन्ना और डिंपल कपाड़िया ने घर पर पनीर बनाना शुरू किया

30 अगस्त को छपे अपने लेटेस्ट 'मिसेज फनीबोन्स' कॉलम में, ट्विंकल खन्ना ने लिखा कि कैसे नकली पनीर के विवाद ने रोजाना इस्तेमाल होने वाली इस चीज के प्रति उनके नजरिए को बदल दिया है। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने और उनकी मां डिंपल कपाड़िया ने बाजार से पनीर खरीदने के बजाय खुद पनीर बनाना शुरू कर दिया है।

हालांकि, अपने मजाकिया अंदाज में ट्विंकल ने कहा कि घर पर पनीर बनाने के इस प्रयोग ने मां-बेटी की जोड़ी के बीच एक नया कॉम्पिटिशन शुरू कर दिया है।

मैंने और मेरी मां ने घर पर पनीर बनाना शुरू कर दिया है

उन्होंने लिखा, "जब से नकली पनीर स्कैम की खबरें आई हैं, मैंने और मेरी मां ने घर पर पनीर बनाना शुरू कर दिया है। हमारी पुरानी बहस जारी है। उनके घर पर, एक लीटर दूध से 250 ग्राम पनीर निकलता है। मुझे उतने ही दूध से 180 ग्राम पनीर मिलता है। अब बात इस पर भी है कि किसका पनीर ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि आगे चलकर वह पूछेंगी कि किसका पनीर ज़्यादा सफ़ेद है, और हो सकता है कि मैं अपने पनीर में डिटर्जेंट डालना शुरू कर दूं।"

इसके बाद ट्विंकल ने इस मजाक को खाने-पीने की चीजों से जुड़ी एक और चिंताजनक रिपोर्ट से जोड़ा। उन्होंने बिहार के नालंदा जिले के एक मामले का जिक्र किया, जहां नमक की जगह डिटर्जेंट का इस्तेमाल होने से छात्र बीमार पड़ गए थे।

'मुंडे से प्रेरित' किचन रेड

ट्विंकल का कॉलम भारत भर में खाने-पीने की चीजों की सुरक्षा के लिए हो रही बढ़ती जांच पर भी कटाक्ष करता है। उन्होंने सोचा कि क्यों न महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे के सख्त तौर-तरीकों को अपनी रसोई में भी अपनाया जाए।

मजाक-मजाक में 'मुंडे-स्टाइल रेड' करने के बाद, उन्होंने 'शाही मसाला' का एक एक्सपायर्ड पैकेट मिलने पर मजाक किया, जो शायद बहुत लंबे समय से वहाँ पड़ा हुआ था।

अपने कोफ्ते, कोरमे और कबाब छोड़ दें...

उन्होंने लिखा, "जो लोग हमारी इतिहास की किताबों से मुगलों का नाम मिटाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने लंच से शुरुआत करनी चाहिए। अपने कोफ्ते, कोरमे और कबाब छोड़ दें... आप मुगलई पनीर (चाहे असली हो या नकली) का मजा भी लेना चाहें और उसे छोड़ना भी चाहें, ऐसा नहीं हो सकता।"

फ़ूड-सेफ्टी की बहस को एक सीधा-सादा मुद्दा मानने के बजाय, ट्विंकल इस विषय का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए करती हैं कि कैसे राष्ट्रीय खबरें और आम भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी अक्सर अनपेक्षित तरीकों से आपस में टकराती हैं।

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Updated on:

30 Aug 2026 08:49 pm

Published on:

30 Aug 2026 08:49 pm

Hindi News / Entertainment / तुकाराम मुंडे की सख्ती से घबराई ट्विंकल खन्ना, रसोई में लगाया ‘FDA Raid’, एक्सपायर्ड पैकेट देख किया मजेदार कमेंट

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