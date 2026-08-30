‘जिनकी शेर सवारी है, हमारी रक्षक हैं वो’, ‘वन’ में डर के साथ दिखेगी आस्था, बड़े पर्दे पर पहली बार दिखेगा छठ महापर्व

वहीं, एक यूजर ने फिल्म के हिट होने की उम्मीद जताई। छठ महापर्व की झलक पर प्रतिक्रिया देते हुए एक फैन ने लिखा, 'फिल्म हिट होगी… क्यों कि फिल्म में छठ पूजा है।' एक अन्य यूजर ने लिखा कि बिहारी लोग फिल्म देखने का इंतजार नहीं कर सकते और कमेंट में 'जय छठी मैय्या' भी लिखा। फिल्म की झलक में छठ से जुड़े दृश्य को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, उससे साफ है कि इस हिस्से ने दर्शकों की खास दिलचस्पी बढ़ाई है।