नेपाल बाढ़ में हेडमास्टर ने बचाई 1,643 बच्चों की जान, कंगना रनौत ने की तारीफ, बोलीं- ‘ईश्वर की कृपा भी चाहिए’

नेपाल में 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्होटेकोशी-त्रिशूली बाढ़ में अब तक 734 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,400 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। माना जा रहा है कि हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने से अचानक तेज जलप्रवाह और मलबा नीचे की ओर आया, जिसने नेपाल के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है और दुर्गम इलाकों में पहुंचने में मुश्किल के कारण मृतकों और लापता लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है।