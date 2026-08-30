झारखंड प्रोटेस्ट पर क्यों नहीं बोले थे? ट्रोल्स के सवाल पर अब पूरव झा ने दिखाया अपना पोस्ट, बोले- ‘मैंने पहले ही स्टोरी डाली थी’

उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ गाली-गलौज और ट्रोलिंग को लेकर लोग यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने उन्हें "दिखा दिया कि हम कौन हैं"। पूरव ने ये भी कहा कि बिहार से होने के कारण उनसे सवाल किया जा रहा था कि उन्होंने अपने स्टेट के मुद्दे पर क्यों नहीं बोला। इसी पर उन्होंने दोहराया कि वह पहले ही झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर अपनी स्टोरी पोस्ट कर चुके थे।