‘तुम अंधा है’, रवि किशन ने गोरखपुर को बताया स्पेन, CM योगी की छूटी हंसी, फैंस बोले- ‘वाह क्या एक्टिंग है’

दरअससल, कुछ यूजर्स ने उनके बयान को मजाकिया अंदाज में लिया, तो कुछ ने उनकी राजनीतिक भूमिका पर सवाल खड़े किए। एक यूजर ने लिखा कि एक आर्टिस्ट, एक्टर या सिंगर के तौर पर अच्छा होना और एक प्रभावी राजनेता होना दो अलग-अलग बातें हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, "योगी जी भी हैरान रह गए।" वहीं एक कमेंट में कहा गया, "वाह, क्या एक्टिंग है।" एक यूजर ने रवि किशन के अंदाज की तुलना स्टैंड-अप शो से करते हुए लिखा कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टैंड-अप शो खत्म होने वाला हो। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके बयान की आलोचना भी की और पार्टी की ओर से उम्मीदवार चुनने को लेकर सवाल उठाए। इस तरह रवि किशन का कार्यक्रम में दिया गया बयान अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।