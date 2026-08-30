समय रैना के ‘बिहारी जोक’ पर मनोज वाजपेयी ने दिया रिएक्शन, प्रवासी वाले कमेंट पर भी बोले एक्टर

दरअसल, समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में क्षेत्रीय पृष्ठभूमि को लेकर हुई बातचीत और मजाक सोशल मीडिया पर चर्चा में आया था। इसी संदर्भ में मनोज बाजपेयी से उनकी आगामी फिल्म 'लास्ट मैन इन टॉवर' के प्रमोशन के दौरान बातचीत की गई। मनोज ने इस पूरे मुद्दे पर किसी एक पक्ष को कटघरे में खड़ा करने के बजाय हास्य की सीमाओं और आपसी सम्मान पर जोर दिया। उनका कहना है कि अगर लोग एक-दूसरे के साथ सहज हैं तो हल्का-फुल्का मजाक रिश्तों का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसमें संवेदनशीलता बनाए रखना जरूरी है।