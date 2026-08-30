‘जवानी के जोश में सब एक जैसे होते हैं’, Gen Z पर कंगना रनौत का बेबाक बयान, बोलीं- मैं 15 साल में ओशो को पढ़ती थी

Kangana Ranaut On Gen Z: बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहती हैं। इस बार उन्होंने Gen Z की सोच, युवावस्था में विद्रोही रवैये और उम्र बढ़ने के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को लेकर अपनी राय रखी है। कंगना ने कहा कि जवानी के दौर में लगभग हर व्यक्ति के भीतर व्यवस्था और दुनिया को अलग नजरिए से देखने की इच्छा होती है। उन्होंने अपने किशोरावस्था के दिनों का उदाहरण देते हुए बताया कि वो 15 साल की उम्र में ओशो को पढ़ा करती थीं।