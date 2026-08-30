‘चोली के पीछे’ पर हुआ खूब बवाल, फिर बाल ठाकरे ने लगाई थी संजय-माधुरी के गाने की नैया पार, सुभाई घई का खुलासा

'टाइम्स नाउ' के साथ बातचीत में सुभाई घई ने कई पहलुओं पर बात की। 'खलनायक' का गाना 'चोली के पीछे क्या है' रिलीज से पहले ही विवादों में आ गया था। सुभाष घई के मुताबिक करीब 32 संगठन इस गाने के खिलाफ थे। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और फिल्म को रिलीज होने से रोकने की मांग भी उठी। घई ने बताया कि उन्हें विरोध कर रहे संगठनों के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मिलना पड़ा। उनका कहना था कि गाने को केवल एक फिल्मी आइटम के तौर पर नहीं, बल्कि कहानी की जरूरत और लोकगीत की शैली में देखा जाना चाहिए।