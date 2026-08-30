नास्तिक से आस्तिक बनने पर अमीश त्रिपाठी का शेखर सुमन के शो में खुलासा, बोले- आजकल के बच्चे भी शिव से अट्रैक्टेड हैं

अमीश ने ये भी कहा कि खून होने के बाद व्यक्ति की "सारी चक्षुएं" अंदर से खुल जाती हैं। हालांकि, इस हिस्से में उन्होंने अपने विचार आध्यात्मिक संदर्भ में रखा। अमीश त्रिपाठी शेखर सुमन के शो 'शेखर टुनाइट' में पहुंचे थे, जहां दोनों के बीच कहानियों, विचारों और कुछ अनपेक्षित पलों को लेकर बातचीत हुई। शो की ओर से शेयर किए गए प्रोमो के मुताबिक, ये बातचीत काफी अलग-अलग विषयों को समेटे हुए थी।