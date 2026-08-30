Ankit Baliyan Case: 5 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं, पत्नी ने CM योगी से लगाई गुहार- ‘अंकित भी तो आपका बेटा था’

अंकित बालियान की पत्नी ने CM योगी से लगाई गुहार
Ankit Baliyan Wife: हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या के पांच दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिवार का गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ता जा रहा है। परिजनों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन लगातार जल्द कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें किसी आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं मिली है।
अंकित की पत्नी ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात होती है, फिर उनके परिवार को इंसाफ के लिए इंतजार क्यों करना पड़ रहा है।
परिजनों के मुताबिक, शनिवार को डीएम और एसपी अंकित के घर पहुंचे थे। अधिकारियों ने परिवार से बातचीत की और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। परिवार का कहना है कि प्रशासन के आश्वासन के बाद उन्हें उम्मीद थी कि आरोपियों तक पुलिस जल्द पहुंच जाएगी। अंकित की पत्नी के मुताबिक, पोस्टमार्टम कराने को लेकर भी परिवार ने प्रशासन की अपील पर सहमति जताई थी। उनका कहना है कि उस समय अधिकारियों ने कार्रवाई के लिए कुछ समय मांगा था। परिवार ने पुलिस पर भरोसा करते हुए पोस्टमार्टम करा दिया, लेकिन अब पांच दिन बीतने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने से उनकी चिंता बढ़ रही है।
अंकित की पत्नी का कहना है कि परिवार ने जांच में सहयोग इसलिए किया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि पुलिस जल्द आरोपियों को पकड़ लेगी। लेकिन समय गुजरने के बाद भी जब कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई तो परिजनों में नाराजगी बढ़ गई। परिवार का सवाल है कि अगर पुलिस को आरोपियों के बारे में सुराग मिल चुके हैं, तो गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हो रही है?
परिजनों ने हत्या से जुड़े संदिग्धों के कथित वीडियो और CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने का भी दावा किया है। उनका कहना है कि जब संदिग्धों की गतिविधियों से जुड़े वीडियो सार्वजनिक रूप से सामने आ रहे हैं, तो पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले लोगों की पहचान और उनकी हत्या में भूमिका की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।
अंकित की पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करती है, इसलिए उनके परिवार को भी जल्द न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंकित की हत्या ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है और उन्हें डर है कि कहीं समय गुजरने के साथ मामला ठंडा न पड़ जाए।
पति की मौत के बाद अंकित की पत्नी गहरे सदमे में हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि पति को खोने के बाद उनकी जिंदगी जैसे रुक गई है। परिवार के बुजुर्ग माता-पिता भी बेटे की मौत से टूट चुके हैं। पत्नी का कहना है कि परिवार पहले ही अपना सबसे बड़ा सहारा खो चुका है और अब उसकी एक ही मांग है, अंकित के हत्यारोपियों की जल्द गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच।
परिजनों ने पुलिस-प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि अगर भविष्य में परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। परिवार का कहना है कि उन्होंने अब तक जांच में पुलिस का सहयोग किया है और आगे भी करेंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि कार्रवाई चाहिए। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने आने का इंतजार है। परिवार की नाराजगी के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस कब तक हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करती है।
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