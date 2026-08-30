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Ankit Baliyan Case: 5 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं, पत्नी ने CM योगी से लगाई गुहार- ‘अंकित भी तो आपका बेटा था’

Ankit Baliyan Murder: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के पांच दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार ने पुलिस पर सिर्फ आश्वासन देने का आरोप लगाया है। पत्नी ने CM योगी से जल्द न्याय की गुहार लगाई।
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Dimple Yadav

Aug 30, 2026

Ankit Baliyan Murder Case Ankit Baliyan News Ankit Baliyan Wife

अंकित बालियान की पत्नी ने CM योगी से लगाई गुहार

Ankit Baliyan Wife: हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या के पांच दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिवार का गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ता जा रहा है। परिजनों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन लगातार जल्द कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें किसी आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं मिली है।

अंकित की पत्नी ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात होती है, फिर उनके परिवार को इंसाफ के लिए इंतजार क्यों करना पड़ रहा है।

डीएम-एसपी घर पहुंचे, परिवार को मिला कार्रवाई का भरोसा

परिजनों के मुताबिक, शनिवार को डीएम और एसपी अंकित के घर पहुंचे थे। अधिकारियों ने परिवार से बातचीत की और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। परिवार का कहना है कि प्रशासन के आश्वासन के बाद उन्हें उम्मीद थी कि आरोपियों तक पुलिस जल्द पहुंच जाएगी। अंकित की पत्नी के मुताबिक, पोस्टमार्टम कराने को लेकर भी परिवार ने प्रशासन की अपील पर सहमति जताई थी। उनका कहना है कि उस समय अधिकारियों ने कार्रवाई के लिए कुछ समय मांगा था। परिवार ने पुलिस पर भरोसा करते हुए पोस्टमार्टम करा दिया, लेकिन अब पांच दिन बीतने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने से उनकी चिंता बढ़ रही है।

‘चार दिन का समय मांगा था, पांच दिन बीत गए’

अंकित की पत्नी का कहना है कि परिवार ने जांच में सहयोग इसलिए किया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि पुलिस जल्द आरोपियों को पकड़ लेगी। लेकिन समय गुजरने के बाद भी जब कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई तो परिजनों में नाराजगी बढ़ गई। परिवार का सवाल है कि अगर पुलिस को आरोपियों के बारे में सुराग मिल चुके हैं, तो गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हो रही है?

सोशल मीडिया पर वीडियो और CCTV को लेकर भी सवाल

परिजनों ने हत्या से जुड़े संदिग्धों के कथित वीडियो और CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने का भी दावा किया है। उनका कहना है कि जब संदिग्धों की गतिविधियों से जुड़े वीडियो सार्वजनिक रूप से सामने आ रहे हैं, तो पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले लोगों की पहचान और उनकी हत्या में भूमिका की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

पत्नी की CM योगी से भावुक अपील

अंकित की पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करती है, इसलिए उनके परिवार को भी जल्द न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंकित की हत्या ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है और उन्हें डर है कि कहीं समय गुजरने के साथ मामला ठंडा न पड़ जाए।

‘अब मैं जीकर क्या करूंगी…’

पति की मौत के बाद अंकित की पत्नी गहरे सदमे में हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि पति को खोने के बाद उनकी जिंदगी जैसे रुक गई है। परिवार के बुजुर्ग माता-पिता भी बेटे की मौत से टूट चुके हैं। पत्नी का कहना है कि परिवार पहले ही अपना सबसे बड़ा सहारा खो चुका है और अब उसकी एक ही मांग है, अंकित के हत्यारोपियों की जल्द गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच।

परिवार ने दी चेतावनी

परिजनों ने पुलिस-प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि अगर भविष्य में परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। परिवार का कहना है कि उन्होंने अब तक जांच में पुलिस का सहयोग किया है और आगे भी करेंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि कार्रवाई चाहिए। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने आने का इंतजार है। परिवार की नाराजगी के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस कब तक हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करती है।

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Updated on:

30 Aug 2026 01:46 pm

Published on:

30 Aug 2026 01:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / Ankit Baliyan Case: 5 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं, पत्नी ने CM योगी से लगाई गुहार- ‘अंकित भी तो आपका बेटा था’

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