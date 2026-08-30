Ankit Baliyan Case: 5 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं, पत्नी ने CM योगी से लगाई गुहार- ‘अंकित भी तो आपका बेटा था’

परिजनों के मुताबिक, शनिवार को डीएम और एसपी अंकित के घर पहुंचे थे। अधिकारियों ने परिवार से बातचीत की और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। परिवार का कहना है कि प्रशासन के आश्वासन के बाद उन्हें उम्मीद थी कि आरोपियों तक पुलिस जल्द पहुंच जाएगी। अंकित की पत्नी के मुताबिक, पोस्टमार्टम कराने को लेकर भी परिवार ने प्रशासन की अपील पर सहमति जताई थी। उनका कहना है कि उस समय अधिकारियों ने कार्रवाई के लिए कुछ समय मांगा था। परिवार ने पुलिस पर भरोसा करते हुए पोस्टमार्टम करा दिया, लेकिन अब पांच दिन बीतने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने से उनकी चिंता बढ़ रही है।