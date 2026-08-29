Ankit Baliyan Murder: अंकित बालियान का मर्डर करने वाले शूटर्स की हुई पहचान; हरियाणा और दिल्ली में दबिश

पुलिस की जांच में सामने आया है कि चारों संदिग्धों में से एक पहले भी हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है। वहीं, अन्य 3 आरोपियों के बारे में भी पुलिस को छोटे-मोटे अपराधों में संलिप्त रहने की जानकारी मिली है। STF ने संदिग्धों की आपराधिक पृष्ठभूमि, पुराने संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई है। अब जांच का अहम बिंदु यह पता लगाना है कि अंकित बालियान की हत्या की कथित साजिश किसने तैयार की और इन शूटरों को वारदात के लिए किसने तैयार किया।