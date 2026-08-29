Ankit Baliyan Murder: अंकित बालियान का मर्डर करने वाले शूटर्स की हुई पहचान; हरियाणा और दिल्ली में दबिश

सिंगर अंकित बालियान मर्डर केस लेटेस्ट अपडेट। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Ankit Baliyan Murder Case Update:उत्तर प्रदेशके शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। यूपी STF ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले चार संदिग्ध शूटरों की पहचान करने का दावा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, चारों आरोपी हरियाणा के हिसार और रोहतक के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस की टीमें अब उनकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा और दिल्ली में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।
पुलिस की जांच में सामने आया है कि चारों संदिग्धों में से एक पहले भी हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है। वहीं, अन्य 3 आरोपियों के बारे में भी पुलिस को छोटे-मोटे अपराधों में संलिप्त रहने की जानकारी मिली है। STF ने संदिग्धों की आपराधिक पृष्ठभूमि, पुराने संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई है। अब जांच का अहम बिंदु यह पता लगाना है कि अंकित बालियान की हत्या की कथित साजिश किसने तैयार की और इन शूटरों को वारदात के लिए किसने तैयार किया।
अंकित बालियान की हत्या के बाद हरियाणा पुलिस ने संदिग्ध शूटरों के घरों और उनसे जुड़े संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने उनके परिवार के सदस्यों और करीबियों से भी पूछताछ की। जांच आगे बढ़ने और पुलिस के उनके घरों व रिश्तेदारों तक पहुंचने के बाद संदिग्धों के मोबाइल फोन बंद मिलने की बात सामने आई है। इसके बाद पुलिस उनके संभावित ठिकानों का पता लगाने में जुटी है।
हत्याकांड की जांच अब केवल चार संदिग्ध शूटरों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। पुलिस अंकित बालियान के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और WhatsApp मैसेजिंग हिस्ट्री की भी जांच कर रही है। जांच एजेंसियां डिजिटल साक्ष्यों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हत्या से पहले अंकित के संपर्क में कौन-कौन लोग थे और क्या किसी व्यक्ति ने कथित शूटरों तक पहुंच बनाने या वारदात में मदद करने में भूमिका निभाई थी।
पुलिस की जांच में वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों को लेकर भी जानकारी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, हत्या में दो बोर की ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। जांच के अनुसार, घटनास्थल से 32 और 30 कैलिबर की गोलियों से संबंधित सुराग मिले हैं। इनमें 30 कैलिबर की गोलियों का इस्तेमाल अधिक होने की बात कही जा रही है। पुलिस हथियारों और गोलियों से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर भी जांच आगे बढ़ा रही है।
अंकित बालियान हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए मेरठ जोन के 7 जिलों के पुलिस अधिकारियों की 8 टीमें जांच में लगाई गई हैं। इन टीमों को संदिग्धों की गिरफ्तारी के साथ-साथ हत्याकांड से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस टीमें हरियाणा और दिल्ली में संदिग्धों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं।
जांच का सबसे अहम सवाल अब यह है कि चारों संदिग्ध शूटरों को कथित तौर पर किसने तैयार किया और अंकित बालियान की हत्या की साजिश के पीछे कौन लोग थे। पुलिस चारों की गिरफ्तारी के साथ उस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिसने कथित तौर पर वारदात को अंजाम देने में उनकी मदद की। डिजिटल रिकॉर्ड, पुराने आपराधिक संपर्क और संदिग्धों की गतिविधियों की जांच के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
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