अंकित बालियान हत्याकांड पर अखिलेश का परिवार को भरोसा, बोले- आज नहीं तो कल इंसाफ होगा, 2 नए CCTV में कैद पूरी वारदात

Ankit Baliyan Murder: हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के बाद मामला अब सियासी रंग भी लेने लगा है। शुक्रवार को कैराना से सपा सांसद इकरा हसन और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान इकरा हसन ने अंकित के पिता सत्यवीर सिंह फौजी की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से फोन पर बात कराई। अखिलेश यादव ने परिवार को इंसाफ की लड़ाई में साथ खड़े रहने का भरोसा दिया।