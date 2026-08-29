29 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

शामली

Ankit Baliyan News: अंकित बालियान केस में एक और खुलासा, 2 दिन पहले शामली पहुंच गए थे शूटर, भीड़ के कारण पहले दिन टली थी वारदात

Ankit Baliyan Murder: हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड की जांच में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। शूटर वारदात से दो दिन पहले शामली पहुंचे थे। पुलिस होटल, CCTV और रेकी से जुड़े सुराग खंगाल रही है।
3 min read
Google source verification

शामली

image

Dimple Yadav

Aug 29, 2026

Ankit Baliyan (

हरियाणवी गायक अंकित बालियान

Ankit Baliyan Case: हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या की जांच में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। शुरुआती जांच में यह मामला अचानक हुई वारदात के बजाय पहले से प्लान की गई हत्या का लग रहा है। पुलिस को जानकारी मिली है कि वारदात को अंजाम देने वाले हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शूटर करीब दो दिन पहले ही शामली पहुंच गए थे।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी शहर में कहां ठहरे, उन्होंने अंकित की दिनचर्या और जिम के आसपास की गतिविधियों की कितनी देर तक निगरानी की और वारदात के बाद किस रास्ते से फरार हुए।

दो दिन पहले ही शामली पहुंचने का सुराग

जांच एजेंसियों को शक है कि शूटरों ने शामली में किसी होटल या धर्मशाला को अपना ठिकाना बनाया था। इसके बाद उन्होंने अंकित की गतिविधियों पर नजर रखी होगी। इसी वजह से पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें पिछले कुछ दिनों में होटल, धर्मशालाओं और अन्य ठिकानों पर ठहरे लोगों का रिकॉर्ड खंगाल रही हैं। संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए उनकी आईडी, मोबाइल नंबर और आने-जाने की जानकारी भी जुटाई जा रही है। पुलिस की नजर खासतौर पर उन युवकों पर है, जिनकी उम्र करीब 21 से 30 साल के बीच है और जो हत्या से एक-दो दिन पहले शामली पहुंचे थे।

एक दिन पहले भी मौके पर पहुंचे थे शूटर?

जांच में सामने आए एक और महत्वपूर्ण पहलू ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। आशंका है कि हमलावर हत्या से एक दिन पहले भी अंकित को निशाना बनाने के इरादे से जिम के आसपास पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि उस समय जिम के आसपास ज्यादा भीड़ थी। ऐसे में शूटरों ने मौके की स्थिति देखकर वारदात टाल दी और अगले दिन दोबारा रेकी की। इसके बाद अंकित के जिम से बाहर निकलते ही उन पर फायरिंग कर दी गई। हालांकि, पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है और CCTV फुटेज के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी पहले दिन वास्तव में वहां पहुंचे थे या नहीं।

विदेशी हथियारों से लैस थे हमलावर

अंकित हत्याकांड में इस्तेमाल हथियारों को लेकर भी पुलिस को अहम जानकारी मिली है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के मुताबिक, शुरुआती जांच में हमलावरों के पास विदेशी हथियार होने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने पिस्टल समेत अत्याधुनिक हथियारों से करीब 18 राउंड फायरिंग की। इससे वारदात में पेशेवर शूटरों के शामिल होने का शक और गहरा गया है।

नया CCTV फुटेज आया सामने

वारदात के बाद हमलावर किस रास्ते से भागे, इसका पता लगाने के लिए पुलिस लगातार CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इसी बीच घटना से जुड़ा एक और CCTV फुटेज सामने आया है। बताया जा रहा है कि वीडियो नाला पटरी इलाके का है। इसमें चारों हमलावर वारदात के बाद पैदल भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अलग-अलग कैमरों की रिकॉर्डिंग को जोड़कर उनके भागने का पूरा रूट तैयार करने की कोशिश कर रही है।

पुलिस ने दोहराया क्राइम सीन

जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर क्राइम सीन को दोबारा समझने की कोशिश की। टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और वहां मौजूद लोगों से घटना के क्रम की जानकारी ली। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। एक दुकानदार ने बताया कि हमलावरों को फायरिंग करते देख उसने अपनी दुकान बंद की और वहां से भाग गया। गोलियां चलने के बाद काफी देर तक वह वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा सका। एक महिला ने भी बताया कि वह सामान लेकर घर लौट रही थी। अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई दी तो डर के कारण वह भी वहां से हट गई। जिम संचालक के मुताबिक, वारदात के वक्त जिम के अंदर क्लास चल रही थी। गोलियों की आवाज सुनकर जब वह बाहर आए, तब तक हमलावर भाग चुके थे।

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, डॉक्टर भी हैरान

ये भी पढ़ें
Haryanvi Singer Ankit Balyan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2026 06:20 pm

Published on:

29 Aug 2026 06:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / Ankit Baliyan News: अंकित बालियान केस में एक और खुलासा, 2 दिन पहले शामली पहुंच गए थे शूटर, भीड़ के कारण पहले दिन टली थी वारदात

बड़ी खबरें

View All

शामली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ankit Baliyan Murder Case: बेटे को खोने का दर्द पिता की आंखों से मंत्री के सामने छलका! बोले- उसकी याद में बने स्टेडियम

ankit baliyan murder case father demands stadium school name
शामली

Ankit Baliyan Murder: अंकित बालियान का मर्डर करने वाले शूटर्स की हुई पहचान; हरियाणा और दिल्ली में दबिश

ankit baliyan murder case four shooters identified
शामली

Ankit Baliyan Murder Case Update: लॉरेंस बिश्नोई से काला जठेड़ी गैंग तक पहुंची जांच, पत्नी ने की 48 घंटों में एनकाउंटर की मांग

ankit baliyan murder case gang digital network investigation
शामली

अंकित बालियान हत्याकांड पर अखिलेश का परिवार को भरोसा, बोले- आज नहीं तो कल इंसाफ होगा, 2 नए CCTV में कैद पूरी वारदात

Ankit Baliyan Murder Case
शामली

जिस डर को परिवार भूल चुका था, वही सच बन गया? अंकित की पत्नी ने बताई पुरानी कहानी

Ankit baliyan Murder case
शामली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.