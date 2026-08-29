Ankit Baliyan News: अंकित बालियान केस में एक और खुलासा, 2 दिन पहले शामली पहुंच गए थे शूटर, भीड़ के कारण पहले दिन टली थी वारदात

जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर क्राइम सीन को दोबारा समझने की कोशिश की। टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और वहां मौजूद लोगों से घटना के क्रम की जानकारी ली। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। एक दुकानदार ने बताया कि हमलावरों को फायरिंग करते देख उसने अपनी दुकान बंद की और वहां से भाग गया। गोलियां चलने के बाद काफी देर तक वह वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा सका। एक महिला ने भी बताया कि वह सामान लेकर घर लौट रही थी। अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई दी तो डर के कारण वह भी वहां से हट गई। जिम संचालक के मुताबिक, वारदात के वक्त जिम के अंदर क्लास चल रही थी। गोलियों की आवाज सुनकर जब वह बाहर आए, तब तक हमलावर भाग चुके थे।