Ankit Baliyan Murder Case: बेटे को खोने का दर्द पिता की आंखों से मंत्री के सामने छलका! बोले- उसकी याद में बने स्टेडियम

सिंगर अंकित बालियान मर्डर केस अपडेट। फोटो सोर्स- X (@ArunAzadchahal)
Ankit Baliyan Murder Case Update: उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। यूपी STF ने हत्याकांड में शामिल बताए जा रहे चार संदिग्ध शूटरों की पहचान किए जाने का दावा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, चारों संदिग्ध हरियाणा के हिसार और रोहतक के रहने वाले हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें हरियाणा और दिल्ली में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। इसी बीच शनिवार को कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार अंकित बालियान के पैतृक गांव बनती खेड़ा पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और परिवार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
बेटे की हत्या का दर्द अंकित के पिता सतबीर फौजी की आंखों से साफ दिखाई दिया। परिवार से मुलाकात के दौरान मंत्री अनिल कुमार के सामने वह भावुक हो गए और अपने आंसू नहीं रोक सके। पिता ने नम आंखों से बेटे को याद करते हुए परिवार की पीड़ा साझा की। अंकित की मौत से परिवार को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार से बेटे की याद को स्थायी रूप से संजोए रखने के लिए कुछ कदम उठाने की मांग रखी।
सतबीर फौजी ने गांव के स्कूल को इंटर कॉलेज का दर्जा देने की मांग मंत्री के सामने रखी। उन्होंने कहा कि स्कूल का नाम उनके बेटे अंकित बालियान के नाम पर रखा जाए, जिससे उसकी याद आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे। परिवार की इस मांग को लेकर अब स्थानीय स्तर पर भी लोगों की नजर सरकार की ओर है।
अंकित के पिता ने गांव में उनके नाम पर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवाने की मांग भी रखी। उनका कहना है कि स्टेडियम बनने से गांव और आसपास के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए बेहतर मंच मिल सकेगा। परिवार का मानना है कि अंकित के नाम पर स्टेडियम बनने से एक ओर उनकी याद को सम्मान मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने का अवसर भी मिलेगा।
कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने अंकित के परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने परिवार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मंत्री के गांव पहुंचने के दौरान परिवार ने हत्या की घटना से जुड़ी अपनी पीड़ा और मांगें उनके सामने रखीं। अब परिवार को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाएगी।
उधर, अंकित बालियान हत्याकांड की जांच में यूपी एसटीएफ को अहम सुराग मिलने की बात सामने आई है। एसटीएफ ने वारदात को अंजाम देने वाले चार संदिग्ध शूटरों की पहचान किए जाने का दावा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, चारों संदिग्ध हरियाणा के हिसार और रोहतक से जुड़े बताए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें हरियाणा और दिल्ली में लगातार संभावित ठिकानों की तलाश कर रही हैं।
हत्याकांड की जांच में अब पुलिस का फोकस केवल संदिग्ध शूटरों तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित तौर पर इन शूटरों को किसने तैयार किया और अंकित बालियान की हत्या की साजिश के पीछे कौन लोग थे। पुलिस संदिग्धों के पुराने आपराधिक संपर्क, डिजिटल रिकॉर्ड और उनकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां भी खंगाल रही है।
पुलिस जांच का एक अहम हिस्सा डिजिटल साक्ष्य भी है। जांच एजेंसियां संदिग्धों के संपर्कों और ऑनलाइन गतिविधियों की पड़ताल कर रही हैं, ताकि हत्याकांड से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके। पुलिस का प्रयास है कि चारों संदिग्धों की गिरफ्तारी के साथ-साथ हत्या की पूरी साजिश और उससे जुड़े नेटवर्क का भी पता लगाया जाए। फिलहाल मामले में पुलिस की टीमें हरियाणा और दिल्ली में लगातार कार्रवाई कर रही हैं।
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