Ankit Baliyan Murder Case: बेटे को खोने का दर्द पिता की आंखों से मंत्री के सामने छलका! बोले- उसकी याद में बने स्टेडियम

Ankit Baliyan Murder Case Update: उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। यूपी STF ने हत्याकांड में शामिल बताए जा रहे चार संदिग्ध शूटरों की पहचान किए जाने का दावा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, चारों संदिग्ध हरियाणा के हिसार और रोहतक के रहने वाले हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें हरियाणा और दिल्ली में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। इसी बीच शनिवार को कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार अंकित बालियान के पैतृक गांव बनती खेड़ा पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और परिवार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।