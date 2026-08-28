जिस डर को परिवार भूल चुका था, वही सच बन गया? अंकित की पत्नी ने बताई पुरानी कहानी

Haryanvi Singer Ankit Baliyan Murder : “2022-23 में मेरे पति अंकित बालियान को फोन पर धमकी मिली थी। एक-दो बार फोन आया था। हमने इसकी शिकायत हरियाणा पुलिस से भी की थी। इसके बाद काफी समय तक कोई परेशानी नहीं हुई। हाल-फिलहाल भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया।” हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के बाद उनकी पत्नी सीमा के इन सवालों ने मामले को एक पुराने धमकी कनेक्शन की ओर मोड़ दिया है। सीमा का कहना है कि पति को करीब तीन-चार साल पहले धमकी भरे फोन आए थे, लेकिन शिकायत के बाद मामला शांत हो गया था। अब शामली में अंकित की गोली मारकर हत्या के बाद परिवार यह जानना चाहता है कि क्या उस पुरानी धमकी का इस हत्याकांड से कोई संबंध है।