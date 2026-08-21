शामली में किसका पलड़ा भारी? जाट-मुस्लिम वोट से तय होगा 2027 का चुनाव, BJP-RLD गठबंधन के सामने सपा की बड़ी चुनौती

Shamli Assembly Election 2027: पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चर्चित विधानसभा सीट शामली में 2027 के चुनाव को लेकर सियासी तस्वीर बदलती नजर आ रही है। इस सीट पर जाट और मुस्लिम मतदाताओं का समीकरण लंबे समय से चुनावी नतीजों पर असर डालता रहा है। साल 2022 में सपा और आरएलडी साथ थे, लेकिन अब आरएलडी भाजपा के साथ गठबंधन में है। ऐसे में इस बार मुकाबले का गणित पहले से काफी अलग हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जाट मतदाताओं का समर्थन भाजपा-आरएलडी गठबंधन को मजबूत बढ़त दिलाएगा या मुस्लिम, दलित और गैर-जाट ओबीसी मतदाताओं की गोलबंदी सपा के लिए मुकाबला आसान कर सकती है।