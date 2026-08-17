मेरठ कैंट में 30 साल से BJP का कब्जा, क्या 2027 में बदलेगी जनता की पसंद, जानिए सीट का पूरा सियासी गणित

मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र में करीब 3.16 लाख मतदाता हैं। यहां वैश्य समाज के करीब 70 हजार, पंजाबी समाज के करीब 50 हजार, दलित समाज के करीब 40 हजार, ब्राह्मण करीब 35 हजार, मुस्लिम करीब 25 हजार, गुर्जर करीब 20 हजार, सैनी करीब 17 हजार और जाट समाज के करीब 15 हजार मतदाता हैं। वहीं, वैश्य और पंजाबी मतदाताओं का झुकाव लंबे समय से BJP की तरफ रहा है। इसके साथ ही ब्राह्मण, गुर्जर और जाट वोट बैंक भी BJP को मजबूती देता रहा है।