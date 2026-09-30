30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मेरठ

Meerut Muskan Sahil Case Update: नीले ड्रम वाली मुस्कान-साहिल दोषी करार, सजा पर फैसला सुरक्षित

Saurabh Rajput Murder Case: मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को दोषी करार दिया।
2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Shaitan Prajapat

Sep 30, 2026

saurabh murder case update can blue drum muskan and sahil get punishment from the court today meerut

नीले ड्रम वाली मुस्कान केस में बड़ा अपडेट। फोटो सोर्स-ANI

Meerut Muskan Sahil Case Update: मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर साजिश के तहत सौरभ की हत्या की और साक्ष्य मिटाने के इरादे से शव को छिपाया। अदालत 15 दिन बाद दोनों की सजा का ऐलान करेगी।

जानिए क्या था नीले ड्रम हत्याकांड का पूरा मामला

मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड का मामला 17 मार्च 2025 को सामने आया था। सौरभ का शव उसके घर में रखे नीले ड्रम से बरामद हुआ था। पुलिस ने हत्या के आरोप में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार किया था। अभियोजन के मुताबिक, 3 मार्च को सौरभ की हत्या की गई और शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट के साथ छिपा दिए गए। इसके बाद 4 मार्च को मुस्कान और साहिल के मनाली जाने की बात सामने आई।

17 मार्च को मुस्कान के पिता को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। 18 मार्च को पुलिस ने ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया और मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जुलाई 2025 में मामले का ट्रायल शुरू हुआ। करीब 13 महीने तक चली सुनवाई में 126 तारीखें पड़ीं और 22 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज हुए।

22 गवाहों के बयान हुए

मामले में पुलिस और फोरेंसिक टीम के अलावा ड्रम और चाकू बेचने वाले दुकानदारों की भी गवाही हुई। सीमेंट-बालू व्यापारी, मुस्कान को दवाई लिखने वाले डॉक्टर और शिवा टूर एंड ट्रैवल्स के ड्राइवर के बयान भी दर्ज किए गए। ड्राइवर ने शिमला और मनाली में दोनों के जाने से जुड़ी जानकारी दी।

अभियोजन के मुताबिक, आरोपियों ने चाकू, उस्तरा, सीमेंट, बालू और नीला ड्रम पहले ही खरीदा था। जांच में कमरे में खून के निशान मिलने और शव को टुकड़ों में काटकर ड्रम में सीमेंट के साथ छिपाने की बात सामने आई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी धारदार हथियार के इस्तेमाल की बात सामने आई।

भाई ने कोर्ट में क्या कहा

सौरभ के भाई बबलू राजपूत की कोर्ट में आठ बार गवाही हुई। उसने कहा कि मेरे भाई से मेरी बात नहीं हो पा रही थी। 17 मार्च को किसी ने बताया कि भाई की बॉडी उसके घर में पड़ी है। जब मैं गया तो वहां एक लाश थी, जो मेरे छोटे भाई सौरभ की थी। हत्या मेरे भाई की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने की थी।

हेड मोहर्रिर बृजेश कुमार ने बताया कि ब्रह्मपुरी के एक घर में नीले रंग के ड्रम में शव मिला था। इसके बाद सौरभ के भाई राहुल की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई।

मां ने भी लगाए आरोप

सौरभ की मां रेणू राजपूत ने कोर्ट में कहा कि मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मेरे बेटे को मार डाला। उन्होंने बताया कि सौरभ ने परिवार के विरोध के बावजूद मुस्कान से शादी की थी। उनके मुताबिक, शादी के बाद भी मुस्कान और साहिल के बीच संपर्क बना रहा। सौरभ के लंदन जाने के दौरान भी दोनों के मिलने की बात उन्होंने कही।

दोस्त ने साहिल को देखने का दावा किया

सौरभ के दोस्त ने कोर्ट में बताया था कि मैंने 3 मार्च की रात आगे की गली में रहने वाले साहिल को सौरभ के यहां रात में जाते हुए देखा था। उस दिन घर पर सौरभ और मुस्कान थे। रात को साहिल भी मुस्कान के घर गया था। मामले में सामने आए वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई।

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अंकुर राज तिवारी का हमला, बोले- विपक्ष संगठन की कमियां छिपाने के लिए EVM-SIR के मुद्दे उठाता है

ये भी पढ़ें
BJP

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2026 05:25 pm

Published on:

30 Sept 2026 05:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / Meerut Muskan Sahil Case Update: नीले ड्रम वाली मुस्कान-साहिल दोषी करार, सजा पर फैसला सुरक्षित

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Meerut Muskan Sahil Case Update: 3 मार्च से लेकर अब तक क्या-क्या हुआ? नीले ड्रम वाली मुस्कान केस की पूरी Timeline

Meerut Muskan Sahil Case Update
मेरठ

Meerut Muskan Sahil Case: ‘ऐसे केस में दो ही तरह की सजा फांसी या उम्रकैद’, सौरभ राजपूत के वकील का बयान

saurabh-rajput-murder-case-verdict-muskan-rastogi-sahil
मेरठ

‘सौरभ की मां ने कहा- मुस्कान बोली थी, कभी बेटे का चेहरा नहीं देखने दूंगी’, जानिए सौरभ के परिवार ने फैसले से पहले क्या कहा?

meerut saurabh murder case, Blue Drum Case, Muskan Rastogi, Crime News
मेरठ

गंगा एक्सप्रेस-वे के काली नदी पुल के पास मुठभेड़, साजिद पर हमले का आरोपी घायल

Meerut police encounter
मेरठ

ट्रेड शो में छाई पॉलीहाउस खेती और शहद, किसानों को मिले नए बाजार और कारोबार के अवसर

ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान प्रदर्शित मेरठ की रंगीन शिमला मिर्च। (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.