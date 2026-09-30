Meerut Muskan Sahil Case Update: नीले ड्रम वाली मुस्कान-साहिल दोषी करार, सजा पर फैसला सुरक्षित

मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड का मामला 17 मार्च 2025 को सामने आया था। सौरभ का शव उसके घर में रखे नीले ड्रम से बरामद हुआ था। पुलिस ने हत्या के आरोप में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार किया था। अभियोजन के मुताबिक, 3 मार्च को सौरभ की हत्या की गई और शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट के साथ छिपा दिए गए। इसके बाद 4 मार्च को मुस्कान और साहिल के मनाली जाने की बात सामने आई।