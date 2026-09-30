कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अंकुर राज तिवारी का हमला, बोले- विपक्ष संगठन की कमियां छिपाने के लिए EVM-SIR के मुद्दे उठाता है

वहीं, राज्यसभा चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सवाल उठाए हैं। राजभर ने अपने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्हें सुनने में आया है कि अखिलेश यादव राज्यसभा के लिए तीन प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये तीनों प्रत्याशी पीडीए से जुड़े होंगे? राजभर ने कहा कि पहला प्रत्याशी तो प्रोफेसर साहब हैं और वह अखिलेश के पीडीए वाले ‘परिवार’ से हो गए। इसके बाद उन्होंने पूछा कि अब ‘डी’ और ‘ए’ से कौन होगा? क्या ‘डी’ से कोई ‘दौलतमंद’ होगा और ‘ए’ से कोई ‘अपराधी’?