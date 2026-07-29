Santkabir Nagar News: डीएम ऑफिस पर एक ही परिवार के चार लोगों ने किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस पर लापरवाही का बड़ा आरोप

पीड़ित बलराम गुप्ता का आरोप है कि वह दीघा बाईपास के पास फुटपाथ पर फल और जूस की दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनका कहना है कि दुकान लगाने को लेकर विजय उर्फ बंटी ठाकुर आए दिन उनके साथ मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देता है। परिवार ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया और अपनी आजीविका का हवाला देते हुए दुकान लगाने देने की गुहार लगाई, लेकिन दबंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा।