निषाद पार्टी के विधायक और SHO में बहस, विधायक बोले- पहले ब्राह्मणों और अब दलितों को परेशान किया जा रहा है

MLA Anil Tripathi: संतकबीरनगर में मंगलवार की शाम निषाद पार्टी के विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी अचानक मेहदावल थाने पहुंचे, यहां एक मामले को लेकर विधायक और मेंहदावल थाने के SHO राकेश कुमार सिंह के बीच आधे घंटे से अधिक समय तक बहसबाजी होती रही। जानकारी के मुताबिक मामला मुकदमा दर्ज करने और एक पक्ष के व्यक्ति को थाने में बैठाने को लेकर बढ़ा। इस पूरे प्रकरण में विधायक ने SHO पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया और SP संदीप कुमार मीना को फोन कर अपनी नाराजगी जताई।