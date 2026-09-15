UP की दीदियों को मिला ग्लोबल बाजार का टिकट! 3 हजार उत्पादों की ब्रांडिंग से बदलेगी गांव की तस्वीर

प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़े 3,000 से अधिक उत्पादों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। यह व्यवस्था ग्रामीण उत्पादों को केवल बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी पहचान बनाने और उन्हें बाजार की मांग के अनुरूप विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किसी क्षेत्र की खास पहचान वाले उत्पादों को डिजिटल माध्यम से देश के अलग-अलग हिस्सों में बैठे ग्राहक देख और खरीद सकेंगे। इससे स्थानीय उत्पादों के लिए ग्राहक आधार बढ़ने की संभावना है। साथ ही महिलाओं को यह समझने का अवसर मिलेगा कि बाजार में किस तरह के उत्पादों की मांग अधिक है और ग्राहक गुणवत्ता, पैकेजिंग तथा कीमत के स्तर पर क्या चाहते हैं।