15 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

UPSSSC अभ्यर्थियों का बड़ा कदम! डिप्टी CM आवास पहुंचे एक्स-रे टेक्नीशियन, बोले- अब नियुक्ति कब

UPSSSC Recruitment: लखनऊ में एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती के अभ्यर्थी नियुक्ति और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पहुंचे, जल्द कार्रवाई का आश्वासन मिला।
4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Sep 15, 2026

नियुक्ति की मांग को लेकर डिप्टी सीएम से मुलाकात करते एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती के अभ्यर्थी। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

नियुक्ति की मांग को लेकर डिप्टी सीएम से मुलाकात करते एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती के अभ्यर्थी। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

UPSSSC  Jobs: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से आयोजित एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति का इंतजार कर रहे तमाम अभ्यर्थियों ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का रुख किया। अभ्यर्थियों ने भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी करने और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी किए जाने की मांग को लेकर डिप्टी सीएम से मुलाकात की। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने और परिणाम जारी होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति का इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी समस्या से डिप्टी सीएम को अवगत कराते हुए जल्द समाधान की मांग रखी।

वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग

डिप्टी सीएम के आवास पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद अब वेटिंग लिस्ट जारी किए जाने की आवश्यकता है, ताकि रिक्त पदों पर पात्र अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके। अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम के सामने अपनी मांग रखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने का अनुरोध किया।

अभ्यर्थियों के मुताबिक, भर्ती प्रक्रिया में शामिल कई उम्मीदवारों का भविष्य अब नियुक्ति पत्र जारी होने पर टिका हुआ है। उनका कहना है कि परीक्षा और परिणाम के बाद भी नियुक्ति में देरी होने से अभ्यर्थियों के सामने अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। इसी को लेकर वे सरकार और संबंधित विभाग से स्पष्ट निर्णय की मांग कर रहे हैं।

2022 PET से शुरू हुई थी भर्ती प्रक्रिया

अभ्यर्थियों ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत वर्ष 2022 की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी PET के माध्यम से हुई थी। इसी PET के आधार पर वर्ष 2023 में एक्स-रे टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकाली गई थी। भर्ती में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया और आगे की चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया।

अभ्यर्थियों के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद उन्हें परीक्षा और परिणाम का इंतजार करना पड़ा। चयन प्रक्रिया लंबी खिंचने के कारण उम्मीदवारों को लगातार अपनी नियुक्ति को लेकर जानकारी का इंतजार करना पड़ा। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब जब परीक्षा का परिणाम सामने आ चुका है, तो नियुक्ति की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

दिसंबर 2024 में हुई थी भर्ती परीक्षा

अभ्यर्थियों के अनुसार एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती की परीक्षा दिसंबर 2024 में आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल होने के बाद अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतजार रहा। भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा से लेकर परिणाम तक का समय बीतने के बाद उम्मीदवारों की उम्मीद थी कि चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सकी। लंबे इंतजार के बाद वर्ष 2026 में परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी कि अब नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी नहीं होने से उनकी चिंता फिर बढ़ गई।

2026 में परिणाम आने के बाद भी इंतजार

अभ्यर्थियों ने बताया कि वर्ष 2026 में परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। परिणाम के बाद चयनित अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग को लेकर विभागीय प्रक्रिया पूरी होने की प्रतीक्षा करने लगे। उनका कहना है कि परिणाम आने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण चरण नियुक्ति पत्र जारी करना और चयनित उम्मीदवारों को संबंधित पदों पर कार्यभार ग्रहण कराना है। अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम से कहा कि भर्ती प्रक्रिया में काफी समय पहले परीक्षा हो चुकी है और परिणाम भी जारी किया जा चुका है। ऐसे में अब नियुक्ति में और देरी से उम्मीदवारों की परेशानी बढ़ रही है। उन्होंने सरकार से प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की मांग की।

दो बार तारीख मिलने का अभ्यर्थियों का दावा

डिप्टी सीएम आवास पहुंचे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें नियुक्ति के लिए दो बार तारीख दी गई, लेकिन तय समय पर नियुक्ति नहीं हो सकी। अभ्यर्थियों का कहना है कि तारीख मिलने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि अब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।अभ्यर्थियों ने कहा कि बार-बार तारीख मिलने और फिर नियुक्ति नहीं होने से उनमें निराशा बढ़ रही है। उनका कहना है कि वे लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हर चरण को पूरा करते आ रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें सिर्फ नियुक्ति पत्र और ज्वाइनिंग का इंतजार है। उन्होंने सरकार से इस मामले में स्पष्ट और जल्द कार्रवाई की मांग की।

डिप्टी सीएम से मिले, जल्द नियुक्ति का आश्वासन

अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी और वेटिंग लिस्ट से जुड़े मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखी। अभ्यर्थियों के मुताबिक, डिप्टी सीएम ने उनकी समस्या को गंभीरता से सुना और जल्द नियुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। डिप्टी सीएम की ओर से मिले आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि अब उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी और नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया किस समय तक पूरी होगी, इसे लेकर अभी अभ्यर्थियों को आधिकारिक आदेश का इंतजार है।

स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति से जुड़ा मामला

एक्स-रे टेक्नीशियन का पद स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा होने के कारण भर्ती प्रक्रिया का महत्व और बढ़ जाता है। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में रेडियोलॉजी से संबंधित जांच में प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्य उम्मीदवारों को जल्द सेवा का अवसर मिलना चाहिए।

अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि भर्ती से संबंधित सभी औपचारिकताओं कोशीघ्र पूरा कर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। साथ ही यदि पद रिक्त हैं तो नियमानुसार वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को भी अवसर दिया जाए। उनका कहना है कि इससे एक ओर अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित होगा, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में भी प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेगा।

अब आधिकारिक निर्णय का इंतजार

डिप्टी सीएम से मुलाकात के बाद अभ्यर्थियों की उम्मीदें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि उन्हें जल्द नियुक्ति पत्र मिले और लंबे समय से चल रही भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम चरण तक पहुंचे। वहीं वेटिंग लिस्ट को लेकर भी अभ्यर्थियों की नजर अब संबंधित विभाग और आयोग की ओर है।

फिलहाल अभ्यर्थियों को डिप्टी सीएम की ओर से मिले आश्वासन के बाद उम्मीद है कि उनकी समस्या का जल्द समाधान होगा। नियुक्ति की तारीख, वेटिंग लिस्ट और आगे की प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं और अब सरकार से उन्हें सिर्फ नियुक्ति की ठोस कार्रवाई की अपेक्षा है।

राजस्थान में BSP का दमदार प्रदर्शन, 19 पार्षद जीते; मायावती बोलीं- नतीजा और बेहतर होता

ये भी पढ़ें
बसपा सुप्रीमो ने सोशल पर जारी किया बयान, जीत पर दी बधाई। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Sept 2026 03:14 pm

Published on:

15 Sept 2026 03:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UPSSSC अभ्यर्थियों का बड़ा कदम! डिप्टी CM आवास पहुंचे एक्स-रे टेक्नीशियन, बोले- अब नियुक्ति कब

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘कांप उठता है महिलाओं और बेटियों का दिल, अखिलेश का कार्यकाल देखकर’, नरेंद्र कश्यप बोले- सपा के पांच साल में 700 दंगों का रिकॉर्ड

narendra kashyap akhilesh yadav up election 2027
लखनऊ

मोबाइल किश्त वसूली के लिये रिकवरी एजेंटों ने पार की हदें, मजदूर को बंधक बनाकर पीटा और खून निकलवाया

Lucknow News, Recovery Agents, Mobile Installment, Laborer Blood Sold, Nigohan Police, UP Crime News
लखनऊ

अखिलेश यादव और शिवपाल के रिश्ते पर ओमप्रकाश राजभर का तंज, बोलें- जिसने सपा को माफियाओं की पार्टी कहा, उस पर अखिलेश कैसे भरोसा करें

vinod sahani murder case om prakash rajbhar akhilesh yadav
लखनऊ

योगी कैबिनेट में आज बड़े फैसलों की तैयारी, NSG हब से 900 अदालतों तक 18 प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

अयोध्या में NSG हब, 14 हजार स्मार्ट स्कूल, किसानों को सस्ता कर्ज और 900 नई अदालतों पर फैसला संभव (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ

राजस्थान में BSP का दमदार प्रदर्शन, 19 पार्षद जीते; मायावती बोलीं- नतीजा और बेहतर होता

बसपा सुप्रीमो ने सोशल पर जारी किया बयान, जीत पर दी बधाई। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.