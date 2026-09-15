UPSSSC अभ्यर्थियों का बड़ा कदम! डिप्टी CM आवास पहुंचे एक्स-रे टेक्नीशियन, बोले- अब नियुक्ति कब

अभ्यर्थियों के अनुसार एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती की परीक्षा दिसंबर 2024 में आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल होने के बाद अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतजार रहा। भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा से लेकर परिणाम तक का समय बीतने के बाद उम्मीदवारों की उम्मीद थी कि चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सकी। लंबे इंतजार के बाद वर्ष 2026 में परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी कि अब नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी नहीं होने से उनकी चिंता फिर बढ़ गई।