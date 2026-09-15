मोबाइल किश्त वसूली के लिये रिकवरी एजेंटों ने पार की हदें, मजदूर को बंधक बनाकर पीटा और खून निकलवाया

Lucknow Recovery Agent Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इंसानियत को पूरी तरह झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां मोबाइल फोन की किस्त न चुका पाने पर कुछ रिकवरी एजेंटों ने एक गरीब मजदूर का अपहरण कर लिया और उसे चार दिनों तक बंधक बनाकर रखा। आरोप है कि इस दौरान एजेंटों ने न केवल मजदूर के शरीर से जबरन खून निकलवाकर बेच दिया बल्कि उससे जबरन मजदूरी भी कराई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।