गाजियाबाद में लिफ्ट के अंदर श्वान को लेकर हुआ विवाद, दो महिलाओं के बीच जमकर हुई मारपीट; वीडियो वायरल

लिफ्ट के अंदर कुत्ते को लेकर बवाल (PC: X/@sirajnoorani)
Lift Dispute Windsor Paradise Society: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां के नंदग्राम थाना क्षेत्र स्थित राजनगर एक्सटेंशन की हाईराइज सोसाइटी विंडसर पैराडाइज में लिफ्ट के अंदर पालतू कुत्ते को ले जाने को लेकर दो महिलाओं के बीच विवाद इस हद तक बढ़ गया कि उनके बीच जमकर मारपीट हो गई। इस पूरी घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दोनों महिलाएं आपस में उलझती हुई नजर आ रही हैं।
जानकारी के मुताबिक पीड़ित शिक्षिका हिना बारी अपने परिवार के साथ विंडसर पैराडाइज-2 में रहती हैं और इंदिरापुरम के एक स्कूल में अध्यापिका हैं। यह घटना 12 सितंबर की दोपहर करीब 3.00 बजे की है जब वह स्कूल से पढ़ाकर अपने घर लौटी थीं। सोसाइटी की लिफ्ट में जब वह अंदर जाने लगीं तो श्वेता सूबे नाम की महिला अपने पालतू श्वान के साथ वहां पहले से मौजूद थीं। हिना का आरोप है कि श्वेता लिफ्ट में किसी अन्य व्यक्ति को अंदर नहीं आने दे रही थीं। इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि बात हाथापाई तक पहुंच गई।
जब हिना ने लिफ्ट में जाने की कोशिश की तो दोनों के बीच तीखी कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि बहस के दौरान श्वेता ने कुत्ते को संभालने वाली छड़ी से हिना पर वार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। हिना ने विरोध करने पर थप्पड़ मारने गाली-गलौज करने और धमकी देने का भी आरोप लगाया है। सामने आए CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह दोनों महिलाओं के बीच विवाद के बाद मारपीट हो रही है और वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहा है।
घटना के बाद शिक्षिका हिना बारी ने नंदग्राम थाने पहुंचकर आरोपी महिला के खिलाफ लिखित शिकायत दी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिक्षिका की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है और जांच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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