गाजियाबाद में लिफ्ट के अंदर श्वान को लेकर हुआ विवाद, दो महिलाओं के बीच जमकर हुई मारपीट; वीडियो वायरल

जानकारी के मुताबिक पीड़ित शिक्षिका हिना बारी अपने परिवार के साथ विंडसर पैराडाइज-2 में रहती हैं और इंदिरापुरम के एक स्कूल में अध्यापिका हैं। यह घटना 12 सितंबर की दोपहर करीब 3.00 बजे की है जब वह स्कूल से पढ़ाकर अपने घर लौटी थीं। सोसाइटी की लिफ्ट में जब वह अंदर जाने लगीं तो श्वेता सूबे नाम की महिला अपने पालतू श्वान के साथ वहां पहले से मौजूद थीं। हिना का आरोप है कि श्वेता लिफ्ट में किसी अन्य व्यक्ति को अंदर नहीं आने दे रही थीं। इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि बात हाथापाई तक पहुंच गई।