‘अमरमणि कांग्रेस में शामिल हुए तो जंतर-मंतर पर करूंगी अनशन’, मधुमिता की बहन निधि शुक्ला का बड़ा एलान

Nidhi Shukla Statement on Amarmani Tripathi: कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड मामले में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाली उनकी बहन और कांग्रेस की पीसीसी सदस्य निधि शुक्ला ने अपनी ही पार्टी को खुली चेतावनी दे दी है। पूर्व मंत्री और बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों और चर्चाओं के बीच निधि शुक्ला ने साफ कर दिया है कि वह इसका पुरजोर विरोध करेंगी। रविवार को लखीमपुर खीरी में एक प्रेसवार्ता करते हुए निधि ने एलान किया कि अगर अमरमणि को कांग्रेस या किसी भी अन्य पार्टी में शामिल किया गया तो वह सीधे दिल्ली जाकर जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन करेंगी।