यूपी के 8 लोगों की मौत: मवेशियों के सामने आने से ट्रक से टकराई पिकअप, 23 घायल, पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख की मदद

मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात एक भीषण सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी निवासी आठ मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 23 अन्य घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे-719 पर गोहद क्षेत्र के छीमका गांव के पास करीब रात एक बजे हुआ, जब मजदूरों से भरी एक तेज रफ्तार पिकअप सड़क पर बैठी गायों को बचाने के प्रयास में सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। सभी मजदूर ग्वालियर क्षेत्र में धान की रोपाई का काम पूरा कर अपने गांव लौट रहे थे।