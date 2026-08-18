यूपी के 8 लोगों की मौत: मवेशियों के सामने आने से ट्रक से टकराई पिकअप, 23 घायल, पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख की मदद

मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात एक भीषण सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी निवासी आठ मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 23 अन्य घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे-719 पर गोहद क्षेत्र के छीमका गांव के पास करीब रात एक बजे हुआ, जब मजदूरों से भरी एक तेज रफ्तार पिकअप सड़क पर बैठी गायों को बचाने के प्रयास में सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। सभी मजदूर ग्वालियर क्षेत्र में धान की रोपाई का काम पूरा कर अपने गांव लौट रहे थे।
पुलिस के अनुसार, पिकअप की रफ्तार हादसे के वक्त करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है। उनके मुताबिक छीमका गांव के पास हाईवे पर कुछ गायें सड़क पर बैठी थीं और अचानक सामने आए मवेशियों को बचाने के प्रयास में ड्राइवर ने पिकअप को मोड़ने की कोशिश की, जिससे वाहन सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सवार मजदूरों को गंभीर चोटें आईं।
पुलिस के अनुसार पिकअप में सवार सभी मजदूर ग्वालियर क्षेत्र में धान की रोपाई के मौसमी काम के लिए आए हुए थे। काम पूरा होने के बाद वे लखीमपुर-खीरी स्थित अपने गांव लौट रहे थे। रात के इस सफर के दौरान छीमका गांव के पास उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही गोहद चौराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।
मृतकों में से पांच के शव गोहद में और तीन के शव ग्वालियर में रखवाए गए हैं, जहां उनकी शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है। हादसे में पिकअप चालक के अलावा ट्रक चालक भी घायल हुआ है। घायलों में से जिन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में रेफर किए जाने की जानकारी सामने आई है।
ग्वालियर स्थित जय आरोग्य अस्पताल (JAH) के ट्रॉमा सेंटर के कैजुअल्टी प्रभारी डॉ. देवेंद्र शर्मा ने दुर्घटना की आधिकारिक पुष्टि करते हुए घटना के संबंध में अहम जानकारी दी है।
डॉ. देवेंद्र शर्मा ने बताया कि यह दर्दनाक हादसा गोहाद चौराहा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले छीमका गांव के पास हुआ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी लौट रहे मजदूर एक पिकअप वाहन में सवार थे, जिसकी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर (ट्रक) से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल मजदूरों को तुरंत ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में जुटी हुई है।
इस बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। यूपी सरकार और मध्य प्रदेश के स्थानीय प्रशासन के बीच लगातार समन्वय बनाया जा रहा है ताकि घायलों को त्वरित इलाज मिल सके। सीएम योगी ने हादसे में मारे गए लखीमपुर के मजदूरों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि देने और पार्थिव शरीरों को ससम्मान उनके गांव पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
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