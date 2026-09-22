सुबह 11 से साढ़े 12 बजे तक का घटनाक्रम! टीचर को गोली मारने से पहले सऊद ने इंस्टा पर क्या पोस्ट किया? लखीमपुर केस Inside Story

घटना के बाद स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में बच्चों के टिफिन तक बिना अनुमति अंदर नहीं ले जाने दिए जाते हैं, ऐसे में सऊद तमंचा लेकर स्कूल परिसर में कैसे दाखिल हो गया। अभिभावकों के मुताबिक, आम तौर पर उनके स्कूल पहुंचने पर कोई ना कोई स्टाफ सदस्य उनके साथ रहता है। इसके बावजूद सऊद अकेले स्कूल परिसर में दाखिल हुआ और पहली मंजिल तक पहुंच गया। स्कूल प्रशासन के मुताबिक, मेन गेट के बाद प्रवेश के लिए अलग-अलग रास्ते हैं। बच्चों की एंट्री के अलावा छुट्टी से पहले बच्चों को लेने आने वाले अभिभावकों की रजिस्टर में एंट्री की जाती है। CCTV फुटेज की जांच में सामने आया कि सऊद मेन गेट से अंदर आया और अभिभावकों वाली लाइन में जाने के बजाय कार्यालय की तरफ से परिसर में पहुंच गया।