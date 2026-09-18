Lakhimpur Kheri Firing Case: पुराने गोलीकांड के आरोपी ने फिर मारी एक को गोली; लखीमपुर में पड़ोसी को मारकर खुद को भी मारा

ग्रामीणों ने बताया कि इदरीश और कमलेश के घर एक-दूसरे के सामने हैं और दोनों मकानों के बीच सड़क है। युवती को लेकर विवाद बढ़ने के बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव और बढ़ गया था। परिजनों के मुताबिक, इदरीश के युवती को साथ लेकर चले जाने के बाद कमलेश के परिवार ने उसके घर पर कब्जा कर लिया था। इस बात को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस अब इन सभी घटनाक्रमों को शुक्रवार सुबह हुई गोलीबारी से जोड़कर जांच कर रही है।