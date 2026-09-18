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लखीमपुर खेरी

Lakhimpur Kheri Firing Case: पुराने गोलीकांड के आरोपी ने फिर मारी एक को गोली; लखीमपुर में पड़ोसी को मारकर खुद को भी मारा

Lakhimpur Kheri Firing Case: लखीमपुर खीरी के दुलही गांव में युवती को साथ ले जाने के विवाद में इदरीश ने पड़ोसी कमलेश को गोली मार दी और बाद में खुद को भी गोली मार ली। घटना में इदरीश की मौत हो गई, जबकि कमलेश का इलाज जारी है। जानिए पूरा मामला क्या है?
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लखीमपुर खेरी

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Harshul Mehra

Sep 18, 2026

lakhimpur kheri firing neighbor shot self shooting case

प्रतीकात्मक तस्वीर। फोटो सोर्स- पत्रिका

Lakhimpur Kheri Firing Case: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में युवती को साथ ले जाने को लेकर चल रहा विवाद शुक्रवार सुबह हिंसक हो गया। पढ़ुआ थाना क्षेत्र के दुलही गांव में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। इस घटना में आरोपी इदरीश की मौत हो गई, जबकि गोली लगने से घायल कमलेश का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

पुलिस के अनुसार, घटना शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे की है। इदरीश ने पड़ोसी कमलेश पर 315 बोर की अधिया (बंदूक) से गोली चलाई। इसके बाद वह कमलेश के घर के सामने पहुंचा और खुद को भी गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इदरीश को मृत घोषित कर दिया।

युवती को साथ ले जाने को लेकर 4 दिन से चल रहा था विवाद

पुलिस के मुताबिक, करीब 4 दिन पहले इदरीश कमलेश की बहन को अपने साथ लेकर चला गया था। इस मामले में परिजनों की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने गुरुवार को युवती को बरामद कर लिया था। युवती के बरामद होने के बाद भी दोनों परिवारों के बीच तनाव कम नहीं हुआ। पुलिस और ग्रामीणों के अनुसार, इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में लगातार तनातनी बनी हुई थी।

आमने-सामने हैं दोनों परिवारों के मकान

ग्रामीणों ने बताया कि इदरीश और कमलेश के घर एक-दूसरे के सामने हैं और दोनों मकानों के बीच सड़क है। युवती को लेकर विवाद बढ़ने के बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव और बढ़ गया था। परिजनों के मुताबिक, इदरीश के युवती को साथ लेकर चले जाने के बाद कमलेश के परिवार ने उसके घर पर कब्जा कर लिया था। इस बात को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस अब इन सभी घटनाक्रमों को शुक्रवार सुबह हुई गोलीबारी से जोड़कर जांच कर रही है।

पहले भी गोलीकांड में सामने आया था इदरीश का नाम

इदरीश का आपराधिक रिकॉर्ड भी जांच में सामने आया है। ग्रामीणों के मुताबिक, करीब 15 साल पहले भी उसका नाम एक गोलीकांड में आया था। उस मामले में रामचंद्र उर्फ चोटकन्नू, राजाराम और कल्लू पुत्र सुंदर को गोली मारने का आरोप इदरीश पर लगा था।

मामले में उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में उसे सात वर्ष की सजा हुई थी। परिजनों के अनुसार, इदरीश करीब एक साल पहले सजा पूरी करने के बाद जेल से बाहर आया था।

नगर पंचायत में सफाईकर्मी है घायल कमलेश

गोलीबारी में घायल हुआ कमलेश नगर पंचायत में सफाईकर्मी के पद पर काम करता है। गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। उसकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिकित्सकों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं, इदरीश की पत्नी के बारे में बताया गया है कि वह अपने मायके में रहती है।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पढ़ुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।जांच में युवती को साथ ले जाने के विवाद, दोनों परिवारों के बीच चल रही तनातनी और पुराने विवादों समेत घटना से जुड़े अन्य पहलुओं को शामिल किया जा रहा है। पुलिस उपलब्ध साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर गोलीबारी की पूरी वजह स्पष्ट करने में जुटी है।

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Updated on:

18 Sept 2026 10:31 am

Published on:

18 Sept 2026 10:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lakhimpur Kheri / Lakhimpur Kheri Firing Case: पुराने गोलीकांड के आरोपी ने फिर मारी एक को गोली; लखीमपुर में पड़ोसी को मारकर खुद को भी मारा

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