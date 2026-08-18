Lakhimpur Kheri News: खाद की ओवररेटिंग पर भड़के BJP विधायक विनोद शंकर अवस्थी, बोले- ‘मैं किसी बड़े आदमी का गुलाम नहीं’

विनोद शंकर अवस्थी पेशे से शिक्षक रहे हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें धौरहरा सीट से उम्मीदवार बनाया था। चुनाव जीतकर वह पहली बार विधानसभा पहुंचे। शिक्षक के रूप में उनकी पहचान एक अच्छे अध्यापक के तौर पर रही है। हालांकि, विधायक बनने के बाद उनके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते रहे हैं, जिनमें वह क्षेत्रीय समस्याओं और अपनी सीमाओं को लेकर बात करते नजर आए हैं। स्थानीय स्तर पर कुछ लोग क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर भी विधायक पर सवाल उठाते रहे हैं। वहीं, समर्थक उन्हें जनता की समस्याओं को सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने वाला जनप्रतिनिधि बताते हैं। फिलहाल खाद की कथित ओवररेटिंग को लेकर वायरल हुए इस वीडियो ने एक बार फिर धौरहरा विधायक को चर्चा में ला दिया है। वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और वीडियो में लगाए गए आरोपों पर संबंधित अधिकारियों या खाद विक्रेताओं का पक्ष सामने आना बाकी है।