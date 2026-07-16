16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखीमपुर खेरी

लखीमपुर खीरी केस में गवाहों को धमकाने का मामला, पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा का चार्जशीट में नाम नहीं

Former MLA Vijay Mishra Case Update: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। गवाहों को धमकाने के मामले में पुलिस की चार्जशीट में उनका नाम शामिल नहीं है।
2 min read
Google source verification

लखीमपुर खेरी

image

Pratiksha Gupta

Jul 16, 2026

Ajay Mishra, Supreme Court hearing, Witness threat case

पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा | फोटो सोर्स-ANI

Ashish Mishra: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाहों को कथित तौर पर धमकाने के आरोपों से जुड़े प्रकरण में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच में आशीष मिश्रा और उनके पिता, पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की कोई भूमिका सामने नहीं आई है।

मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की। पीठ आशीष मिश्रा की जमानत से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आशीष मिश्रा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर रिहा हैं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि गवाह को धमकाने और डराने के आरोपों से जुड़ी एफआईआर की जांच पूरी हो चुकी है और आशीष मिश्रा के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अमनदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जिस पर सक्षम अदालत संज्ञान भी ले चुकी है। रिपोर्ट में आशीष मिश्रा की किसी भी भूमिका से इनकार किया गया है।

शिकायतकर्ता पक्ष को मिला दो हफ्ते का समय

सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को पुलिस की प्रगति रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इस दौरान आशीष मिश्रा की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई मामला नहीं पाया गया है, तो शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट के बजाय संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उठाना चाहिए।

क्या है साल 2021 का लखीमपुर खीरी मामला?

यह पूरा विवाद अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना से जुड़ा है। आरोप है कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के एक समूह को आशीष मिश्रा के काफिले की गाड़ियों ने कुचल दिया था। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद देश भर में जमकर हंगामा हुआ था। इसी मुख्य केस से जुड़े गवाहों को धमकाने का एक अलग मामला दर्ज हुआ था, जिसमें अब आशीष मिश्रा का नाम चार्जशीट में नहीं आया है।

पटना में बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी रवीश का एनकाउंटर, पुलिस को देखते ही चलाने लगा गोली, घायल

ये भी पढ़ें
Ravish encounter Patna, Buddha Colony police station

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

political

political news

politics

up crime news

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 01:53 pm

Published on:

16 Jul 2026 12:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lakhimpur Kheri / लखीमपुर खीरी केस में गवाहों को धमकाने का मामला, पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा का चार्जशीट में नाम नहीं

बड़ी खबरें

View All

लखीमपुर खेरी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पहले बहन का कत्ल, फिर फायरिंग और अब आधी रात को धमाका, मधुमिता शुक्ला की बहन निधि ने पूर्व मंत्री समेत 4 पर लगाए गंभीर आरोप

nidhi shukla mdhumita sister , lakhimpur kheri nidhi shukla house attack
लखीमपुर खेरी

लखीमपुर खीरी देश का दूसरा सबसे गर्म शहर, जाने लखनऊ के क्षेत्रों का हाल,मौसम विभाग ने जारी किया नया अपडेट

लखीमपुर खीरी बना देश का दूसरा सबसे गर्म शहर, लखनऊ समेत पूरे यूपी में गर्मी का कहर (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखीमपुर खेरी

भाजपा विधायक पर अमर्यादित टिप्पणी, दलित पैंथर के नेता बोले- हो रही एकतरफा कार्रवाई, बेकसूरों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा

BJP MLA Romi Sahni, Dalit Panther Manoj Kumar Bharti, Lakhimpur Kheri News, Palia Assembly, Ambedkar statue controversy,
लखीमपुर खेरी

पापा बचाओ बेटा चिल्लाता रहा, लखीमपुर खीरी में तेंदुए से भिड़ा पिता, आंखों के सामने चली गई इकलौते बेटे की जान

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
लखीमपुर खेरी

‘हम पाकिस्तान के सांसद थोड़े ही हैं’, अधिकारियों पर भड़के धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया

Lakhimpur Kheri Disha Meeting, MP Anand Bhadauria
लखीमपुर खेरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.