लखीमपुर खीरी केस में गवाहों को धमकाने का मामला, पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा का चार्जशीट में नाम नहीं

यह पूरा विवाद अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना से जुड़ा है। आरोप है कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के एक समूह को आशीष मिश्रा के काफिले की गाड़ियों ने कुचल दिया था। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद देश भर में जमकर हंगामा हुआ था। इसी मुख्य केस से जुड़े गवाहों को धमकाने का एक अलग मामला दर्ज हुआ था, जिसमें अब आशीष मिश्रा का नाम चार्जशीट में नहीं आया है।