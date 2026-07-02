पहले बहन का कत्ल, फिर फायरिंग और अब आधी रात को बम धमाका! मधुमिता शुक्ला की बहन निधि ने पूर्व मंत्री समेत 4 पर लगाए गंभीर आरोप

मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की बहन निधि शुक्ला | फोटो सोर्स- X(@MauryaSunil01)
Madhumita Shukla Murder Case: यूपी का बहुचर्चित 'मधुमिता शुक्ला हत्याकांड' एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बार मामला कोर्ट-कचहरी का नहीं, बल्कि आधी रात को हुए एक बम धमाके का है। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने आरोप लगाया है कि उनके घर को डराने के लिए रात के अंधेरे में बम से हमला किया गया। निधि ने इस हमले के पीछे सीधे तौर पर यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनके परिवार का हाथ होने का शक जताया है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और निधि ने पुलिस से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
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