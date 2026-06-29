मुठभेड़ में दबोचे गए जितेंद्र हत्याकांड के आरोपी, वाराणसी में 80 लाख की जमीन बनी मौत का कारण, दो बदमाश घायल

एडीसीपी ने बताया कि 8 जून की रात बाइक सवार बदमाशों ने जितेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मामले के खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि जांच में हत्या के पीछे जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा विवाद सामने आया है। जितेंद्र ने 80 लाख रुपए में एक जमीन बेची थी और इसी रकम के बंटवारे को लेकर उनके भाइयों और करीबियों के बीच मनमुटाव चल रहा था। उन्होंने बताया कि इसी वजह से जितेंद्र की गोली मारकर हत्या की गई थी।