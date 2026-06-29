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मुठभेड़ में दबोचे गए जितेंद्र हत्याकांड के आरोपी, वाराणसी में 80 लाख की जमीन बनी मौत का कारण, दो बदमाश घायल

Varanasi crime news: Jitendra murder case in Varanasi : वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात बदमाशों और एसओजी के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ की इस घटना में दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी है।
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वाराणसी

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Vijendra Mishra

Jun 29, 2026

Encounter in Varanasi

Pc-Patrika

Encounter in Varanasi: वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात बदमाशों और एसओजी के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ की इस घटना में दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों अवलेशपुर में किराना कारोबारी जितेंद्र कुमार की हत्या के मामले में दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। वहीं, कुछ अन्य आरोपियों के गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही है।

8 जून को किराना कारोबारी जितेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस और एसओजी की कार्रवाई में घायल हुए दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मुठभेड़ में गोलू पटेल उर्फ माफिया और ज्ञान पटेल को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है।

पुलिस टीम पर बदमाशों ने की फायरिंग

एडीसीपी वरुणा लिपि नागायत ने बताया कि रविवार की देर रात रोहनिया पुलिस और एसओजी की टीम ने अवलेशपुर इलाके में दबिश दी। इस दौरान जितेंद्र कुमार की हत्या के मामले में वांछित आरोपियों ने पुलिस टीम से घिरता देख फायरिंग कर दी। वहीं, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद दो आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

एडीसीपी ने बताया कि 8 जून की रात बाइक सवार बदमाशों ने जितेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मामले के खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि जांच में हत्या के पीछे जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा विवाद सामने आया है। जितेंद्र ने 80 लाख रुपए में एक जमीन बेची थी और इसी रकम के बंटवारे को लेकर उनके भाइयों और करीबियों के बीच मनमुटाव चल रहा था। उन्होंने बताया कि इसी वजह से जितेंद्र की गोली मारकर हत्या की गई थी।

3 अन्य आरोपी भी पकड़े गए

वहीं, बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में घायल हुए दो आरोपियों के अलावा तीन अन्य और आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए सभी बदमाश मिर्जापुर के अहरौरा के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोपी जितेंद्र के बैंक खाते में रखे पैसे को हड़पना चाहते थे। इससे पूर्व भी जितेंद्र की आरोपियों से कहासुनी हुई थी, लेकिन जितेंद्र ने आरोपियों को पैसे देने से मना कर दिया था।

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Updated on:

29 Jun 2026 08:59 am

Published on:

29 Jun 2026 08:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / मुठभेड़ में दबोचे गए जितेंद्र हत्याकांड के आरोपी, वाराणसी में 80 लाख की जमीन बनी मौत का कारण, दो बदमाश घायल

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