लखनऊ DM विशाख जी. अय्यर ने UPTET परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण, 76 हजार अभ्यर्थियों के लिए पुख्ता इंतजाम

Lucknow Gears Up for UPTET 2026: 76,000 Candidates to Appear Across 46 Exam Centres: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान ज़िला मजिस्ट्रेट विशाख जी. अय्यर और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, निगरानी और अभ्यर्थियों की सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया।

