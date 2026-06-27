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लखीमपुर खेरी

लखीमपुर खीरी देश का दूसरा सबसे गर्म शहर, जानें लखनऊ के क्षेत्रों का हाल,मौसम विभाग ने जारी किया नया अपडेट

Weather Update UP: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लखीमपुर खीरी देश का दूसरा सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया, जबकि लखनऊ समेत कई जिलों में तापमान और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।
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लखीमपुर खेरी

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Ritesh Singh

Jun 27, 2026

लखीमपुर खीरी बना देश का दूसरा सबसे गर्म शहर, लखनऊ समेत पूरे यूपी में गर्मी का कहर (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

लखीमपुर खीरी बना देश का दूसरा सबसे गर्म शहर, लखनऊ समेत पूरे यूपी में गर्मी का कहर (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Lakhimpur Kheri Becomes India Second Hottest City: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और तेज धूप तथा उमस ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। इस बीच लखीमपुर खीरी देश का दूसरा सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया है, जहां का तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी गर्मी से तत्काल राहत मिलने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं।

लखीमपुर खीरी में गर्मी का प्रचंड रूप

लखीमपुर खीरीमें तापमान ने नया रिकॉर्ड कायम करते हुए देश के सबसे गर्म शहरों की सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। दोपहर के समय सड़कें लगभग सूनी दिखाई दे रही हैं और लोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि लगातार बढ़ते तापमान और हवा में नमी के कारण लोगों को अधिक गर्मी का एहसास हो रहा है। यही वजह है कि दिन के साथ-साथ रात के समय भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है।

लखनऊ में भी बढ़ी परेशानी

राजधानी लखनऊ में भी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। शहर के विभिन्न इलाकों में दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी है। गोमती नगर, अलीगंज, इंदिरा नगर, हजरतगंज, चिनहट, आलमबाग और राजाजीपुरम समेत कई क्षेत्रों में दोपहर के समय सड़कों पर सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ दिखाई दी। गर्मी के कारण बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी लोगों की आवाजाही कम हो गई है। स्कूलों से लौटने वाले बच्चों और दफ्तरों से आने-जाने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उमस ने बढ़ाई दिक्कतें

केवल तापमान ही नहीं, बल्कि बढ़ी हुई नमी और उमस ने भी लोगों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, हवा में नमी अधिक होने के कारण लोगों को वास्तविक तापमान से ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह की गर्मी में डिहाइड्रेशन, चक्कर आने और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

मौसम विभाग का नया अपडेट

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी और उमस का दौर जारी रह सकता है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में हल्के बादल छाने और कहीं-कहीं बूंदाबांदी की संभावना भी जताई गई है, लेकिन इससे तापमान में बड़ी गिरावट आने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और शरीर को हाइड्रेट रखने की भी अपील की गई है।

बिजली और पानी की बढ़ी मांग

गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली और पानी की मांग में भी तेजी से इजाफा हुआ है। एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों के लगातार इस्तेमाल के कारण बिजली की खपत बढ़ गई है। कई इलाकों में लोगों ने बिजली कटौती और पानी की कमी की शिकायत भी की है। उनका कहना है कि यदि आने वाले दिनों में तापमान इसी तरह बना रहा, तो बिजली व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। ऐसे में संबंधित विभागों को पहले से तैयार रहने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। चिकित्सकों ने सलाह दी है कि लोग दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से धूप में निकलने से बचें। हल्के और सूती कपड़े पहनें तथा अधिक मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें। डॉक्टर शीला श्रीवास्तव ने बच्चों और बुजुर्गों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि इस मौसम में उन्हें गर्मी से जुड़ी बीमारियों का खतरा अधिक रहता है।

कब मिलेगी राहत

मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से तुरंत राहत मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है। हालांकि, अगले कुछ दिनों में कुछ जिलों में बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना जरूर है, लेकिन इससे केवल आंशिक राहत ही मिल सकती है। लखीमपुर खीरी के देश का दूसरा सबसे गर्म शहर बनने के बाद प्रदेश में गर्मी को लेकर चिंता और बढ़ गई है। राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में लोग अब मौसम में बदलाव और बारिश का इंतजार कर रहे हैं, ताकि तपती गर्मी और उमस से कुछ राहत मिल सके।

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Published on:

27 Jun 2026 01:39 pm

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