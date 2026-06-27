लखीमपुर खीरी देश का दूसरा सबसे गर्म शहर, जानें लखनऊ के क्षेत्रों का हाल,मौसम विभाग ने जारी किया नया अपडेट

लखीमपुर खीरीमें तापमान ने नया रिकॉर्ड कायम करते हुए देश के सबसे गर्म शहरों की सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। दोपहर के समय सड़कें लगभग सूनी दिखाई दे रही हैं और लोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि लगातार बढ़ते तापमान और हवा में नमी के कारण लोगों को अधिक गर्मी का एहसास हो रहा है। यही वजह है कि दिन के साथ-साथ रात के समय भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है।