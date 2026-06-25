लखनऊ में मानसून की दस्तक के आसार, पूर्वांचल और तराई में लू का प्रकोप जारी

Monsoon Set to Enter Uttar Pradesh, Heatwave Continues in Purvanchal and Terai Regions: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच अब मानसून की दस्तक का इंतजार खत्म होने वाला है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 27 जून से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रवेश की संभावना बन रही है, जबकि 28 जून से राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि मानसून की सुस्त चाल के कारण फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी और उमस का दौर जारी है।