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लखनऊ में मानसून की दस्तक के आसार, पूर्वांचल और तराई में लू का प्रकोप जारी

Monsoon Set to Enter UP: उत्तर प्रदेश में 27 जून से मानसून की दस्तक के संकेत हैं, लेकिन पूर्वांचल और तराई के कई जिलों में लू का प्रकोप जारी है। लखनऊ समेत नौ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 25, 2026

27 जून से पूर्वी यूपी में मानसूनी बारिश की संभावना, 28 जून से कई जिलों में झमाझम बारिश के संकेत (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group) ,

27 जून से पूर्वी यूपी में मानसूनी बारिश की संभावना, 28 जून से कई जिलों में झमाझम बारिश के संकेत (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group) ,

Monsoon Set to Enter Uttar Pradesh, Heatwave Continues in Purvanchal and Terai Regions: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच अब मानसून की दस्तक का इंतजार खत्म होने वाला है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 27 जून से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रवेश की संभावना बन रही है, जबकि 28 जून से राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि मानसून की सुस्त चाल के कारण फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी और उमस का दौर जारी है।


पूर्वांचल और तराई में लू का कहर

उत्तर प्रदेश में मौसम इन दिनों दो अलग-अलग रूप दिखा रहा है। एक तरफ बुंदेलखंड, पूर्वांचल और तराई के कई जिलों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बना हुआ है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाएं और हल्की बारिश राहत देने का काम कर रही हैं।

गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ और बाराबंकी समेत नौ जिलों के लिए मौसम विभाग ने गुरुवार को लू का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में दिन के समय गर्म हवाएं चलने और तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई गई है।

लखनऊ में भी गुरुवार की सुबह से ही तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दी और लोग गर्मी से बचने के लिए घरों और कार्यालयों में ही रहने को मजबूर रहे।

बांदा रहा प्रदेश का सबसे गर्म जिला

बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 44.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। वहीं प्रयागराज में 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

इसके अलावा वाराणसी, लखीमपुर खीरी और झांसी में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लगातार बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय बाजारों में भीड़ कम हो गई है और लोग आवश्यक कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं।

लखनऊ समेत कई जिलों में उमस बढ़ी

राजधानी लखनऊ में दिनभर तेज धूप और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। सुबह से ही आसमान में बादलों की हल्की आवाजाही देखने को मिली, लेकिन बारिश नहीं होने से गर्मी और अधिक बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के आने से पहले इस प्रकार की उमस सामान्य है। वातावरण में नमी बढ़ने से लोगों को गर्मी अधिक महसूस होती है। आने वाले दो-तीन दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है।

27 जून से बदल सकता है मौसम

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार अगले दो से तीन दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तर प्रदेश में प्रवेश के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। यदि वर्तमान परिस्थितियां बनी रहती हैं तो 27 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून की पहली बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि 28 जून से प्रदेश के कई हिस्सों में व्यापक बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिलेगी।

पश्चिमी यूपी में बदला-बदला मौसम

गौतमबुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से मौसम का अलग रूप देखने को मिल रहा है। कहीं तेज हवाएं चल रही हैं तो कहीं हल्की बूंदाबांदी हो रही है।

इन इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ने से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि उमस अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी यूपी में भी अगले कुछ दिनों में मानसून की गतिविधियां तेज हो सकती हैं।

किसानों की बढ़ी उम्मीदें

मानसून की संभावित दस्तक ने किसानों की उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं। प्रदेश के अधिकांश किसान धान की रोपाई और खरीफ फसलों की बुआई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण खेत सूखे पड़े हैं और सिंचाई पर निर्भरता बढ़ गई है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि 28 जून के बाद प्रदेश में अच्छी बारिश होती है तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और खरीफ फसलों की बुआई समय पर शुरू हो सकेगी।

स्वास्थ्य विभाग ने जारी की सलाह

भीषण गर्मी और लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। विशेषज्ञों ने अधिक मात्रा में पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचने की अपील की है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि लगातार बढ़ती गर्मी से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।

जल्द मिलेगी गर्मी से राहत

फिलहाल उत्तर प्रदेश के लोग मानसून की पहली बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के ताजा अनुमान उम्मीद जगा रहे हैं कि अगले दो से तीन दिनों में मौसम करवट ले सकता है और भीषण गर्मी से राहत मिलने की शुरुआत हो सकती है। यदि मानसून तय समय के अनुसार प्रदेश में प्रवेश करता है, तो आने वाले सप्ताह में उत्तर प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदल जाएगा और तपती गर्मी के बीच बारिश की फुहारें लोगों को राहत का एहसास कराएंगी।

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Published on:

25 Jun 2026 09:36 am

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