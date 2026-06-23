Lucknow Aliganj Fire LDA Action: 15 मौतों के बाद जागा LDA, दस साल पुरानी फाइल से निकला ध्वस्तीकरण आदेश

भवन में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं, ऐसे में बिजली कनेक्शन की प्रकृति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी आवासीय भवन में बड़े स्तर पर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थीं तो इसकी जानकारी संबंधित विभागों को अवश्य रही होगी। इसके अलावा सबसे गंभीर पहलू यह है कि भवन में आग से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं पाए गए। आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था। न तो पर्याप्त अग्निशमन उपकरण उपलब्ध थे और न ही आपातकालीन निकास की व्यवस्था।