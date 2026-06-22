मां, मैं शायद नहीं बचूंगा…” लखनऊ की आग ने 15 घरों के चिराग बुझा दिए, बोले राजनाथ सिंह

एयरपोर्ट से सीधे घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, "यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और यदि किसी की जिम्मेदारी बनती है तो उसे तय किया जाएगा तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।" इसके बाद रक्षा मंत्री ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और चिकित्सकों को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।