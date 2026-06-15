UP Weather Update: लखनऊ में तेज धूप ने बढ़ाई बेचैनी, मौसम विभाग ने जारी किया नया पूर्वानुमान

UP Monsoon Update: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कमजोर पड़ने के बाद प्रदेश में दो तरह के मौसम देखने को मिल रहे हैं। एक ओर पूर्वी और तराई क्षेत्र के कुछ जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं, दूसरी ओर बुंदेलखंड, मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने सोमवार को 13 जिलों में तेज हवाओं और गरज-चमक की चेतावनी जारी की है, जबकि आने वाले दिनों में प्रदेशभर में अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है।

