लखीमपुर के स्कूल ग्राउंड से महिला टीचर को घसीटकर ले गया युवक, गोली मारकर हत्या की, फिर खुद को भी मारी, दोनों की मौत

Lakhimpur School Shooting: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सोमवार सुबह स्कूल के अंदर गोली चलने से महिला टीचर और एक युवक की मौत हो गई। कलेक्ट्रेट के सामने स्थित चिल्ड्रेन्स एकेडमी स्कूल में बच्चों की क्लास चल रही थी, तभी असलहा लेकर पहुंचे युवक ने महिला टीचर को गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। फायरिंग की आवाज सुनते ही स्कूल में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्कूल खाली कराया और जांच शुरू कर दी।