Haji Salman Arrest: 25 हजार का इनामी इनफ्लुएंसर हाजी सलमान गिरफ्तार; BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर को दी थी धमकी

सलमान के पकड़े जाने के बाद उसके अधिवक्ताओं और परिजनों ने उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उसके अधिवक्ता नदीम अख्तर ने बीजयपुर पुलिस थाने को ईमेल भेजकर शिकायत की है। शिकायत में आशंका जताई गई है कि सलमान को फर्जी पुलिस मुठभेड़ में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। अधिवक्ता ने हिरासत की जगह, समय और कारण से संबंधित जानकारी सुरक्षित रखने की भी मांग की है। इसके अलावा सलमान के आवागमन से जुड़े डिजिटल और CCTV रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की बात कही गई है।