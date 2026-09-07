‘इन्फ्लुएंसर हाजी सलमान का लिंक पाकिस्तान से’, विधायक नंदकिशोर गुर्जर को धमकी देने के बाद BJP की नेता नाजिया इलाही का आरोप

Haji Salman Nandkishore Gurjar: गाजियाबाद के लोनी से BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जरको सोशल मीडिया के जरिए धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हाजी सलमान के खिलाफ लोनी बॉर्डर थाने में FIR दर्ज कराई गई है। विधायक के समर्थक ललित की शिकायत पर दर्ज मामले में आरोप लगाया गया है कि सलमान ने सोशल मीडिया पर एक रील के जरिए विधायक के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।