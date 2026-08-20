20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गाज़ियाबाद

20 रुपए के विवाद में युवक की हत्या, अगले दिन पुलिस से भिड़ा आरोपी; गाजियाबाद में पैर में लगी गोली

Ghaziabad Encounter Latest News: गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में 20 रुपए के विवाद में युवक की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी।
2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Imran Sheikh

Aug 20, 2026

Ghaziabad Encounter

युवक की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, आरोपी के पैर में लगी गोली। (फोटो सोर्स-IANS)

Ghaziabad Crime News:गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में सिर्फ 20 रुपए को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की जान चली गई। हत्या के बाद फरार आरोपी को पुलिस ने अगले ही दिन मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। उसके पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद होने की बात कही गई है।

पुलिस के मुताबिक, पूरा मामला 19 अगस्त का है। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के विक्रम एन्क्लेव में 23 वर्षीय मुश्ताक और 20 वर्षीय समीर उर्फ गट्टू के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि विवाद महज 20 रुपए को लेकर शुरू हुआ था। बात इतनी बढ़ गई कि समीर ने मुश्ताक पर चाकू से हमला कर दिया।

चाकू लगने के बाद मुश्ताक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। उसे राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी समीर की तलाश शुरू कर दी।

बाइक से भाग रहा था आरोपी

पुलिस को सूचना मिली कि हत्या का आरोपी शालीमार गार्डन इलाके में ही मौजूद है। इसके बाद पुलिस टीम ने इलाके में चेकिंग शुरू कर दी।

इसी दौरान डीएलएफ रोड की तरफ से पुलिस को KTM बाइक पर एक संदिग्ध युवक आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने बाइक मोड़ ली और तेजी से टेलीफोन एक्सचेंज वाली सुनसान गली की तरफ भागने लगा।

पुलिस टीम ने पीछा किया तो आरोपी को लगा कि वह घिर चुका है। पुलिस का आरोप है कि इसके बाद समीर ने पुलिसकर्मियों पर गोली चला दी और मौके से भागने की कोशिश की।

पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली

पुलिस के मुताबिक, फायरिंग के बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसमें आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद वह घायल होकर गिर गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। उसकी पहचान समीर उर्फ गट्टू के रूप में हुई है, जो दिल्ली के सीमापुरी इलाके का रहने वाला बताया गया है।

तमंचा और चोरी की बाइक बरामद

पुलिस का कहना है कि आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल मिली है। उसके खिलाफ शालीमार गार्डन थाने में पहले से भी कई मामले दर्ज बताए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसके पास चोरी की बाइक कहां से आई और उसके खिलाफ दर्ज दूसरे मामलों में उसकी क्या भूमिका रही है।

’15 अगस्त को खुले रहेंगे गाजियाबाद के सभी स्कूल!’ DM का सख्त आदेश, गैरहाजिर रहने पर होगी कार्रवाई

ये भी पढ़ें
Schools Open

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 11:29 am

Published on:

20 Aug 2026 11:28 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / 20 रुपए के विवाद में युवक की हत्या, अगले दिन पुलिस से भिड़ा आरोपी; गाजियाबाद में पैर में लगी गोली

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP में ताबड़तोड़ मुठभेड़: पुलिस की गोली से 3 बदमाश घायल, गाजियाबाद और फिरोजाबाद में एक्शन

up police encounter ghaziabad firozabad three criminals injured
गाज़ियाबाद

’15 अगस्त को खुले रहेंगे गाजियाबाद के सभी स्कूल!’ DM का सख्त आदेश, गैरहाजिर रहने पर होगी कार्रवाई

Schools Open
गाज़ियाबाद

रील बनाने या चोरी करने? गाजियाबाद में गनमैन ने 17 साल के समीर को मार दी गोली, अस्पताल में तोड़ा दम

Ghaziabad Sahibabad Crime News
गाज़ियाबाद

LPG ग्राहक 16 अगस्त से पहले करा लें e-KYC, नहीं तो बंद हो सकती है रसोई गैस की सब्सिडी और बुकिंग!

LPG
गाज़ियाबाद

कांवड़ यात्रा के चलते गाजियाबाद में 4 से 12 अगस्त तक सभी स्कूल बंद, प्रशासन ने जारी किया आदेश

School Holiday Latest News
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.