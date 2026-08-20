20 रुपए के विवाद में युवक की हत्या, अगले दिन पुलिस से भिड़ा आरोपी; गाजियाबाद में पैर में लगी गोली

पुलिस का कहना है कि आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल मिली है। उसके खिलाफ शालीमार गार्डन थाने में पहले से भी कई मामले दर्ज बताए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसके पास चोरी की बाइक कहां से आई और उसके खिलाफ दर्ज दूसरे मामलों में उसकी क्या भूमिका रही है।