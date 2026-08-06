LPG ग्राहक 16 अगस्त से पहले करा लें e-KYC, नहीं तो बंद हो सकती है रसोई गैस की सब्सिडी और बुकिंग!

LPG e-KYC को लेकर कई शहरों में अभियान चलाया जा रहा है। गाजियाबाद में भी बड़ी संख्या में ग्राहक अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। अधिकारियों के मुताबिक जिले में करीब 12 लाख LPG उपभोक्ता पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 10 लाख लोगों की e-KYC पूरी हो चुकी है, जबकि करीब 2 लाख ग्राहक अभी भी बाकी हैं। जिला आपूर्ति विभाग ने ऐसे सभी ग्राहकों से अपील की है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना सत्यापन पूरा करा लें।