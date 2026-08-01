कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता, होटल-रेस्टोरेंट वालों का खर्च घटा; ग्राहकों को मिलेगा फायदा?

गैस सस्ती होने से सबसे ज्यादा राहत उन लोगों को मिलेगी जिनका रोज का कारोबार इसी सिलेंडर पर चलता है। दिल्ली में चाय की दुकान चलाने वाले मुखनाथ चौधरी का कहना है कि जब गैस महंगी हुई थी तो उन्हें मजबूरी में चाय का दाम 12 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए करना पड़ा था। अब सिलेंडर सस्ता हुआ है तो खर्च कुछ कम होगा। उनका कहना है कि अगर आगे भी गैस के दाम कम होते रहे तो ग्राहकों को भी सस्ती चाय देने की कोशिश करेंगे। उनके मुताबिक 200 रुपए की कटौती से कारोबार में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।