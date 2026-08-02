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Delhi Police Encounter: दिल्ली में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़: टिल्लू गिरोह के 2 इनामी बदमाश दबोचे गए

Delhi Crime News : दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने रोहिणी में देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े दो कथित शार्पशूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस गैंग के नेटवर्क, हथियारों की सप्लाई और पुराने संगीन मामलों के कनेक्शन खंगाल रही है।
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नई दिल्ली

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Manoj Vashisth

Aug 02, 2026

Delhi Police Encounter, Tillu Tajpuria Gang

Delhi Police Encounter :रोहिणी में पुलिस का बड़ा एक्शन: टिल्लू गैंग के दो शार्पशूटर ढेर होने से बचे (फोटो सोर्स:@Deepakpr11)

Tillu Tajpuria Gang: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपराध पर शिकंजा कसने की मुहिम के बीच रोहिणी जिले में शनिवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ ने सनसनी फैला दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े दो कथित शार्पशूटरों को घेर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों ने रुकने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

घायल आरोपियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है, जिससे गैंग के नेटवर्क तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।

खुफिया सूचना के बाद बिछाया गया जाल

रोहिणी जिला पुलिस को सूचना मिली थी कि टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े कुछ बदमाश UER-2 हाईवे के आसपास आने वाले हैं। इसके बाद स्पेशल स्टाफ ने एसीपी अजमेर सिंह की अगुवाई में पूरे इलाके में निगरानी और घेराबंदी की।

देर रात बाइक पर पहुंचे दो संदिग्धों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस के अनुसार दोनों ने कथित तौर पर हथियार निकालकर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर चली गोलीबारी के बाद दोनों आरोपियों को घायल अवस्था में काबू कर लिया गया।

विक्की और साहिल की हुई पहचान

प्रारंभिक जांच में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्की और साहिल के रूप में हुई है। पुलिस का दावा है कि दोनों टिल्लू ताजपुरिया गैंग के सक्रिय शार्पशूटर हैं। जांच एजेंसियां इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और गैंग में भूमिका की पड़ताल कर रही हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों का नाम कराला इलाके के चर्चित हरीश माथुर हत्याकांड में भी सामने आया है। हालांकि, इस मामले में उनकी भूमिका की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जाएगी।

हथियार और चोरी की बाइक बरामद

मौके से पुलिस ने दो अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद की है। फॉरेंसिक जांच के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि बरामद हथियारों का इस्तेमाल पहले किन-किन आपराधिक घटनाओं में किया गया था।

साथ ही बाइक की चोरी और उसके जरिए की गई संभावित वारदातों की भी जांच शुरू कर दी गई है।

पूछताछ में खुल सकते हैं कई बड़े राज

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान गैंग के अन्य सदस्यों, हथियार उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क, आर्थिक मदद देने वालों और हाल के दिनों में हुई वारदातों के बारे में अहम जानकारियां मिल सकती हैं।

जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या गैंग किसी नई आपराधिक साजिश की तैयारी में था या किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा था।

दिल्ली में गैंगवार पर पुलिस की सख्ती जारी

पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गैंगवार की कई घटनाएं सामने आई हैं। खासकर लॉरेंस बिश्नोई, टिल्लू ताजपुरिया, नीरज बवाना और अन्य संगठित अपराध गिरोहों के बीच वर्चस्व की लड़ाई ने कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती पैदा की थी।

इसी वजह से दिल्ली पुलिस लगातार स्पेशल ऑपरेशन चलाकर ऐसे गिरोहों के शार्पशूटरों और सक्रिय सदस्यों पर कार्रवाई कर रही है। खुफिया तंत्र को भी मजबूत किया गया है ताकि किसी बड़ी आपराधिक घटना से पहले ही बदमाशों तक पहुंचा जा सके।

टिल्लू ताजपुरिया गैंग क्यों रहता है चर्चा में?

टिल्लू ताजपुरिया गैंग का नाम दिल्ली-एनसीआर में कई चर्चित आपराधिक मामलों के कारण लंबे समय से सुर्खियों में रहा है। गैंग के सरगना टिल्लू ताजपुरिया की वर्ष 2023 में जेल के भीतर हत्या के बाद भी उसके नेटवर्क से जुड़े कई सदस्य सक्रिय बताए जाते रहे हैं। पुलिस का मानना है कि गैंग के बचे हुए सदस्य अब भी संगठित अपराध से जुड़े मामलों में शामिल हो सकते हैं, इसलिए इनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

जांच का दायरा बढ़ा

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है। बरामद हथियारों की बैलिस्टिक जांच, आरोपियों के मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड और आपराधिक संपर्कों की भी पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद कई और अहम खुलासे सामने आ सकते हैं, जिससे दिल्ली में सक्रिय अपराधी नेटवर्क पर और प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

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Updated on:

02 Aug 2026 09:54 am

Published on:

02 Aug 2026 08:58 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / Delhi Police Encounter: दिल्ली में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़: टिल्लू गिरोह के 2 इनामी बदमाश दबोचे गए

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