Delhi Police Encounter: दिल्ली में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़: टिल्लू गिरोह के 2 इनामी बदमाश दबोचे गए

Tillu Tajpuria Gang: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपराध पर शिकंजा कसने की मुहिम के बीच रोहिणी जिले में शनिवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ ने सनसनी फैला दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े दो कथित शार्पशूटरों को घेर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों ने रुकने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।